歐盟領袖聲明挺烏克蘭卻獨缺匈牙利 澤倫斯基：俄羅斯正準備新攻勢

美國總統川普15日將在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭。歐盟國家領袖12日聲明，樂見川普致力結束俄國對烏克蘭侵略戰爭的作為，但強調烏克蘭和平之路不能在烏國缺席下決定。

該聲明也說，帶來安全穩定的公正持久和平，必須尊重國際法，這包括獨立、主權和領土完整性的原則，以及國與國的邊界絕不能以武力改變。聲明並指，有意義的協商必須在停火和減少敵對行動的背景下舉行，「我們共同堅信，俄烏戰爭外交解決方案必須保護烏克蘭和歐洲至關重要的安全利益」。

美聯社12日報導，歐盟27個成員國中，僅匈牙利總理奧班拒簽前述意在展現歐盟團結的聲明。奧班為普亭在歐洲的最親密盟友，曾試圖阻擋歐盟對烏支持。

奧班12日在社群媒體X說，歐盟被排除在雙普會外已夠可悲，「若我們開始從板凳發號施令」將使情況更糟，「歐盟領袖唯一明智的行動，就是基於美俄會議的例子，發起歐俄峰會」。

美聯社說，歐洲方面正亟欲對這次「雙普會」施加若干影響力。歐、烏兩方正設防普亭可能取得有利讓步，並繞過歐烏設定和平協議綱要。歐洲首要擔心是普亭若在烏國勝利，可能盯上下個歐洲國家。

烏克蘭總統澤倫斯基12日在社群媒體X發文說，感謝歐盟領袖的支持，也再警告俄軍沒準備停止戰爭，反而「從事若干動作，顯示新的進攻行動準備」。

澤倫斯基說，「我們都支持川普總統的決心」，也不能再讓普亭「又一次欺騙世界」，只要俄國繼續戰爭和占領，「我們所有人都必須維持施壓」，包括透過實力、制裁和外交手段，「我感謝正在幫忙的各方。以實力謀和平」。

澤倫斯基11日晚間已說，普亭肯定沒準備停火和結束戰爭，俄國正調兵要在烏國土地展開新行動，但澤倫斯基沒對此提供具體細節。

川普11日重申，俄烏可能將進行若干領土交換，「有好也有壞，但情況非常複雜，因為雙方邊界線非常不平整，會有一些交換，也會有一些土地變動」。