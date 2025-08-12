聽新聞
0:00 / 0:00
美俄領袖峰會前 烏克蘭：近期收復蘇米州3村莊
在美俄領袖預定8月15日展開和平談判之際，烏克蘭軍方昨晚表示，近期在與俄羅斯接壤的東部蘇米州（Sumy）戰鬥中收復2座村莊。前天烏軍也宣布收復該州另一座村莊的捷報。
路透社報導，美國總統川普昨天表示，俄烏雙方都須割讓土地以結束戰爭，而本週與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的會談將表明這位克里姆林宮領袖是否願意達成協議。
烏克蘭武裝部隊參謀總部昨晚在一份報告中稱，烏軍已「解放」了蘇米州前線的史特普內村（Stepne）和新康斯坦丁諾夫卡村（Novokostiantynivka）。
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（OleksandrSyrsky）今天與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）及高階將領會面後，於臉書上寫道：「情況很艱難，但我們正在抵擋敵人。在蘇米方面，我們正積極展開作戰，並取得一定進展，解放了烏克蘭的土地。」
烏軍前天也宣布收復了蘇米州貝薩利夫卡村（Bezsalivka）。
路透社無法獨立核實烏軍收復蘇米州部分地區的報告。
幾個月來，俄軍沿著長達1000公里的前線不斷向西推進，幾乎每天都在占領新的村莊，其中多數村莊位於頓內茨克州（Donetsk）內。在此情況下，烏軍取得的這些小幅進展顯得尤為重要。
俄羅斯於2022年2月大舉入侵烏克蘭後，今年在普亭下令劃設「緩衝區」並威脅蘇米州首府的背景下，對蘇米州發動了新的攻勢。
烏克蘭權威的Deep State線上地圖顯示，俄軍在蘇米州掌控約200平方公里的區域，在烏克蘭全境共控制約11.4萬平方公里的土地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言