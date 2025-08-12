美俄領袖峰會前 烏克蘭：近期收復蘇米州3村莊

在美俄領袖預定8月15日展開和平談判之際，烏克蘭軍方昨晚表示，近期在與俄羅斯接壤的東部蘇米州（Sumy）戰鬥中收復2座村莊。前天烏軍也宣布收復該州另一座村莊的捷報。

路透社報導，美國總統川普昨天表示，俄烏雙方都須割讓土地以結束戰爭，而本週與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的會談將表明這位克里姆林宮領袖是否願意達成協議。

烏克蘭武裝部隊參謀總部昨晚在一份報告中稱，烏軍已「解放」了蘇米州前線的史特普內村（Stepne）和新康斯坦丁諾夫卡村（Novokostiantynivka）。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（OleksandrSyrsky）今天與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）及高階將領會面後，於臉書上寫道：「情況很艱難，但我們正在抵擋敵人。在蘇米方面，我們正積極展開作戰，並取得一定進展，解放了烏克蘭的土地。」

烏軍前天也宣布收復了蘇米州貝薩利夫卡村（Bezsalivka）。

路透社無法獨立核實烏軍收復蘇米州部分地區的報告。

幾個月來，俄軍沿著長達1000公里的前線不斷向西推進，幾乎每天都在占領新的村莊，其中多數村莊位於頓內茨克州（Donetsk）內。在此情況下，烏軍取得的這些小幅進展顯得尤為重要。

俄羅斯於2022年2月大舉入侵烏克蘭後，今年在普亭下令劃設「緩衝區」並威脅蘇米州首府的背景下，對蘇米州發動了新的攻勢。

烏克蘭權威的Deep State線上地圖顯示，俄軍在蘇米州掌控約200平方公里的區域，在烏克蘭全境共控制約11.4萬平方公里的土地。