快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

聽新聞
0:00 / 0:00

紐時：台灣人赴烏克蘭作戰 訓練營7月底遭俄羅斯飛彈轟炸

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭民眾2023年10月在基輔近郊伊爾平的陣亡將士墓園悼念親屬。美聯社
烏克蘭民眾2023年10月在基輔近郊伊爾平的陣亡將士墓園悼念親屬。美聯社

紐約時報12日引述知情軍人報導，一枚俄羅斯飛彈7月底在午餐時間擊中一處烏克蘭軍隊訓練營食堂，造成至少十多名外籍志願軍喪生，成為俄烏戰爭爆發以來對外國戰士最致命的攻擊之一。

烏軍僅偶爾承認軍事設施遭飛彈襲擊，雖確認此次襲擊造成軍人死傷，但拒絕透露詳情。包括一名現場目擊者在內，共有3名軍人描述這場慘烈攻擊，他們說，遇襲新兵來自美國、哥倫比亞、台灣、丹麥等地。

此次襲擊發生在7月21日，地點是烏克蘭中部城市基洛沃格勒（Kropyvnytskyi）的一處訓練營。前述軍人說，事發時新兵們正坐在野餐桌前用餐。

一位來自美國佛州的不具名新兵接受電話採訪時表示，這是他聽過最響亮的爆炸聲。爆炸碎片四散飛射，震動附近的樹木，還引燃彈藥庫，引發連串爆炸。碎片與彈片在空中呼嘯而過，倖存者則拚命搶救傷員。

該軍人表示，爆炸後屍體、斷肢與重傷軍人躺在食堂附近地面上。他目睹至少15名士兵死亡，超過100人受傷，他為部分重傷士兵綁上止血帶，將他們抬上救護車、卡車和私家車，這些車輛隨即疾駛前往醫院。他還表示，襲擊前基地未響起空襲警報，事後更失望地發現，食堂附近沒有急救箱。

紐時指出，這次襲擊顯示烏克蘭在整場戰爭所面臨的風險，當軍人在軍校、營房和閱兵場等地集合時，往往成為俄軍攻擊目標。

遭襲單位隸屬烏克蘭軍事情報局國際軍團，發言人卡明斯基（Volodymyr Kaminskyi）表示，調查正在進行中，期間無法對外公布傷亡數字。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

7000億軍購特別預算最快9月提出 各型飛彈、無人載具成重點

拿錢來不然就高關稅！紐時：川普以「交易的藝術」對待貿易夥伴

紐時點名「台美關係異常緊張」…川普恐加徵晶片關稅！網：加就加看誰先GG

亞馬遜用紐時內容訓練AI 年付2500萬元…相當紐時年收1%

相關新聞

紐時：台灣人赴烏克蘭作戰 訓練營7月底遭俄羅斯飛彈轟炸

紐約時報12日引述知情軍人報導，一枚俄羅斯飛彈7月底在午餐時間擊中一處烏克蘭軍隊訓練營食堂，造成至少十多名外籍志願軍喪生...

憂烏割讓大片領土…雙普會前遊說 烏歐領袖8月13日通話川普

美國總統川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預定15日舉行俄烏停火相關的峰會，惟此次會談排除烏克蘭與歐洲...

川普將會普亭：俄烏「交換領土」各有利弊

川普總統預計15日(周五)與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普11日在白宮記者會上表示，烏克蘭總統澤倫斯基到時不會...

普亭無意在阿拉斯加峰會上結束戰爭？學者：他更在乎保持川普的注意力

《澳洲金融評論》報導，美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日的會晤地點阿拉斯加，幾乎成了克里姆林宮世界觀的最佳象徵。

美俄峰會周五舉行 川普助拿烏克蘭失地

美國總統川普要俄羅斯返還侵占烏克蘭的土地，但俄羅斯總統普丁恐不會輕易妥協

澤倫斯基主張修憲才能跟俄羅斯交換領土 川普酸：你都已獲准開戰了

美國總統川普11日在白宮記者會上抨擊烏克蘭總統澤倫斯基，對澤倫斯基主張「烏克蘭必須修憲才能將交換領土納入潛在和平協議」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。