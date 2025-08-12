紐時：台灣人赴烏克蘭作戰 訓練營7月底遭俄羅斯飛彈轟炸

紐約時報12日引述知情軍人報導，一枚俄羅斯飛彈7月底在午餐時間擊中一處烏克蘭軍隊訓練營食堂，造成至少十多名外籍志願軍喪生，成為俄烏戰爭爆發以來對外國戰士最致命的攻擊之一。

烏軍僅偶爾承認軍事設施遭飛彈襲擊，雖確認此次襲擊造成軍人死傷，但拒絕透露詳情。包括一名現場目擊者在內，共有3名軍人描述這場慘烈攻擊，他們說，遇襲新兵來自美國、哥倫比亞、台灣、丹麥等地。

此次襲擊發生在7月21日，地點是烏克蘭中部城市基洛沃格勒（Kropyvnytskyi）的一處訓練營。前述軍人說，事發時新兵們正坐在野餐桌前用餐。

一位來自美國佛州的不具名新兵接受電話採訪時表示，這是他聽過最響亮的爆炸聲。爆炸碎片四散飛射，震動附近的樹木，還引燃彈藥庫，引發連串爆炸。碎片與彈片在空中呼嘯而過，倖存者則拚命搶救傷員。

該軍人表示，爆炸後屍體、斷肢與重傷軍人躺在食堂附近地面上。他目睹至少15名士兵死亡，超過100人受傷，他為部分重傷士兵綁上止血帶，將他們抬上救護車、卡車和私家車，這些車輛隨即疾駛前往醫院。他還表示，襲擊前基地未響起空襲警報，事後更失望地發現，食堂附近沒有急救箱。

紐時指出，這次襲擊顯示烏克蘭在整場戰爭所面臨的風險，當軍人在軍校、營房和閱兵場等地集合時，往往成為俄軍攻擊目標。

遭襲單位隸屬烏克蘭軍事情報局國際軍團，發言人卡明斯基（Volodymyr Kaminskyi）表示，調查正在進行中，期間無法對外公布傷亡數字。