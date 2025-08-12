普亭無意在阿拉斯加峰會上結束戰爭？學者：他更在乎保持川普的注意力

《澳洲金融評論》報導，美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日的會晤地點阿拉斯加，幾乎成了克里姆林宮世界觀的最佳象徵。

與普亭以武力奪取烏克蘭約五分之一領土不同，俄羅斯在19世紀由沙皇亞歷山大二世主導，和平地將阿拉斯加出售給美國的交易，是一場非軍事衝突的領土轉讓。這提醒人們，國界並非鐵板一塊，土地也能成為外交交易的籌碼。

據分析人士指出，戰場局勢與財政壓力並未迫使普亭縮減極端的領土野心，或考慮接受不利的和平條件。普亭當下更專注於維持與川普的溝通，以免美國總統對莫斯科的不耐煩轉化成實際代價。卡內基俄羅斯歐亞中心研究員普羅科彭科（Alexandra Prokopenko）說：「普亭目前沒有任何動機要結束戰爭，他更在乎的是保持川普的注意力。」

在這方面，莫斯科曾面臨更高風險。川普雖以「24小時內結束戰爭」作為上任承諾，但近期對普亭一邊「很友善」卻同時攻擊烏克蘭、還向華府灌輸「一堆鬼話」的行徑表達不滿。

川普上任以來首次批准更大規模的對烏軍援，並威脅對購買俄羅斯石油的印度加徵關稅。然而，美國特使威科夫6日訪問莫斯科，距離川普設定的「停火或制裁」最後期限僅兩天，卻讓局勢急轉直下，非但沒有出現更多麻煩，反而促成了普亭自2007年會見美國前總統布希以來首次應邀訪美的安排。

倫敦國王學院俄羅斯政治教授格林（Sam Greene）指出，這場阿拉斯加會晤是兩人「把自己逼進角落」的結果。普亭不可能按川普的時間表宣布協議，以免顯示受壓屈服；川普則對於制裁可能無效、又面臨「二度示弱」的風險感到不安。

格林說：「普亭不是以囚犯身分赴美，他從令人沮喪的對象變成受歡迎的賓客，而且會談沒有烏克蘭與歐洲的參與，這對普亭而言是外交上的勝利。」

這場會面是克里姆林宮長久追求的目標，而俄方似乎未在核心戰爭目標上做出重大讓步。俄國前外長柯濟列夫（Andrei Kozyrev ）直言，這場會晤「對普亭而言是政治收益」，且在國內外幾乎毫無成本，相較之下，澤倫斯基可就沒那麼輕鬆。

對烏方官員來說，普亭推動會談至少有三個目的：擺脫孤立、避免新制裁，以及利用川普急於終戰的心態，透過外交手段達成原本無法用軍事完成的任務。烏克蘭新任駐北約代表格特曼丘克（Alyona Getmanchuk）指出，這是「想用外交解決軍事未竟之事」。

隨著阿拉斯加峰會逼近，澤倫斯基與普亭都在爭取盟友支持。烏方談判代表希望歐美堅持「先停火或顯著減少敵對行動，再進行談判」；普亭則連日與九個被莫斯科視為友好的國家領袖通話，包括中國國家主席習近平，並在克里姆林宮接待阿拉伯聯合大公國總統與印度國家安全顧問。

莫斯科政治分析家科列斯尼科夫（Andrey Kolesnikov）直言：「除了沿現在的交戰前線凍結衝突，沒有真正替代方案。這種戰後對峙更可能像韓戰後的局面，而不是持久和平。」他補充說，普亭希望與川普、習近平劃分勢力範圍，「來一場新的雅爾塔會議與冷戰——他想要的是史達林的光環」。