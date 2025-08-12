快訊

美俄峰會周五舉行 川普助拿烏克蘭失地

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國總統川普11日表示，希望俄羅斯總統普丁能將烏克蘭失地返還。（中央社示意圖）
美國總統川普要俄羅斯返還侵占烏克蘭的土地，但俄羅斯總統普丁恐不會輕易妥協！川普近日在記者會表示，俄羅斯佔領烏克蘭很大一部分，希望能討回一點。但領土對於俄羅斯與烏克蘭都是談判紅線，烏克蘭堅持被侵占領土都要返還，俄羅斯則要目前已占領的領土。

歐盟盼美不要妥協

根據《英國廣播公司》報導，川普在記者會上表示，俄羅斯與烏克蘭之間會有一些「領土上的交換」，如果普丁能提出比較公平的協議，他會先跟烏克蘭總統澤倫斯基說，然後與歐洲領導人們溝通。美、俄15日將於阿拉斯加進行會談，普丁有望踏上久違的美國領土。

不過歐洲執委會副主席卡拉斯表示，普丁看起來還是想玩瓜分領土的老把戲，並透過與川普的對話增加國際影響力，此外，歐盟也不會接受烏克蘭無法接受的停戰協議，歐盟希望澤倫斯基也可以出席15日的美俄峰會。但俄羅斯近來發出的訊息，大多仍指出澤倫斯基要見到普丁還早，很多條件尚未符合。

領土議題難妥協

此次美俄峰會也將排除歐盟與會，因此德國總理莫茲近來也將邀請歐盟各國領導人，討論如何在美俄峰會前與俄羅斯「好好」溝通一番，英國首相施凱爾、加拿大總理卡尼也表示，俄烏之間的和平協議必須要考慮烏克蘭的立場，不要淪為大國瓜分的戲碼。

華爾街日報》提到，領土對於俄烏雙方都是談判紅線，俄羅斯最新的停火方案仍對烏克蘭的領土有所求，目前俄軍佔領烏克蘭20%領土，烏克蘭與歐盟目前也不願答應俄羅斯的條件。各界都對於15日的美俄峰會相當關注，事前也有許多的斡旋與交涉。

