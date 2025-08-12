澤倫斯基主張修憲才能跟俄羅斯交換領土 川普酸：你都已獲准開戰了

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）6月25日在荷蘭海牙舉行的北約峰會場邊會見烏克蘭總統澤倫斯基（左）。法新社

美國總統川普11日在白宮記者會上抨擊烏克蘭總統澤倫斯基，對澤倫斯基主張「烏克蘭必須修憲才能將交換領土納入潛在和平協議」的說法表示不滿。

福斯新聞與烏克蘭真理報報導，川普稱他和澤倫斯基相處融洽，但「非常強烈地反對他的做法」，並重申他認為澤倫斯基對俄烏戰爭負有部分責任。他直言：「澤倫斯基說『我必須得到憲法批准』，這點讓我有些困擾。我的意思是，他已經獲准打仗、殺光所有人，卻還需要批准才能交換土地，因為會有一些土地交換。」

川普補充，這是他透過與俄羅斯及多方對話得知的訊息，並強調此舉「為了烏克蘭的利益」。

澤倫斯基上周末已明確反對川普的「土地交換」提議，並多次強調這必須依照烏克蘭憲法進行全民公投，而非他單方面決定。

川普未具體說明他與普亭會談的目標，僅稱這是一場「試探性會面」。他表示：「在頭兩分鐘內，我就能確定是否有可能達成協議」。

川普說：「我要去和普亭談話，我會告訴他，你必須結束這場戰爭，必須結束它。」並重申若自己在2020年勝選，普亭就不會入侵烏克蘭，因為「他不敢惹我」。

川普接著說：「我帶著充分的準備去見他，我們會看看發生什麼。這可能會是一場好會議，我們會更進一步，我們會達成協議。」他說：「我希望能非常非常快地看到停火。我們會和歐洲領袖們談，也會和澤倫斯基總統談，希望能取得巨大的成功。」

