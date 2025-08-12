澤倫斯基：沒跡象顯示俄國準備結束戰爭

快訊

中央社／ 基輔11日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基外交奔走，盼歐洲以外的國家也能支持基輔，今天他與印度和沙烏地阿拉伯領導人會談後表示，俄羅斯正為新一波攻勢做準備，而非準備終結在烏克蘭的戰爭。

外界擔心美國總統川普與俄羅斯總統普亭（VladmirPutin）15日在美國阿拉斯加州舉行的峰會上，可能會為了結束持續3年半的俄烏戰爭，而意圖強加條件；澤倫斯基昨天贏得歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的外交支持。

澤倫斯基在晚間談話說道：「今天，情報和軍事指揮部門有份報告，內容指出普亭的盤算，以及他實際上準備要做的事，特別是軍事準備。普亭肯定沒有為停火和結束戰爭做準備。」

澤倫斯基又說，俄羅斯正在調動軍隊，要在烏克蘭的土地上展開新行動，但他沒有提供任何具體細節。

澤倫斯基表示：「沒有跡象顯示俄羅斯方面已收到信息，要為戰後局勢做準備。」

烏克蘭南部前線軍方發言人沃洛申（VladyslavVoloshyn）今天告訴路透社說，俄羅斯正在調動在札波羅熱州（Zaporizhzhia）的部分軍隊，以備進一步攻擊。

澤倫斯基今天發表另一聲明說，他已與印度總理莫迪（Narendra Modi）和沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）交談，兩人都對俄羅斯入侵烏克蘭採取謹慎的外交立場。

