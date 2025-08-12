終結俄烏戰爭 川普：兩國都須割讓部分土地

美國總統川普今天表示，基輔和莫斯科都須割讓部分土地以終結俄烏戰爭，而川普與俄羅斯總統普亭本週會談將立即表明這位克里姆林宮領袖是否願意達成協議。

路透社報導，川普15日將在美國阿拉斯加州會晤普亭（Vladimir Putin），由於擔心華府可能會向烏克蘭強加不利的和平條件，歐洲領袖和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）計劃先行與川普對談。

川普已採取對莫斯科當局更強硬的立場，同意允許更多美國武器送達烏克蘭，並揚言要對俄羅斯石油買主課徵關稅，但歐洲仍持續憂心川普可能會同意一項要求基輔做出重大讓步的協議。

歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天指出，終結俄烏戰爭需要「跨大西洋團結、對烏克蘭的支持，以及對俄羅斯施壓」，並「防止未來俄羅斯在歐洲發動侵略」。

川普在白宮記者會上談到川蒲會時表示：「這其實是一場試探性會談。」他說，「大概在頭兩分鐘」就能判斷是否可能取得進展。

他說：「我會跟他（普亭）說，你必須終結這場戰爭。」

川普指出，未來的會談可能包括澤倫斯基，美國的目標是讓這場持續3年半的血腥衝突迅速停火。他打算在川蒲會後不久與歐洲領袖進行會談。

川普過去曾談論有關交換土地事宜，但俄烏雙方都不願將割讓土地作為和平協議的一部分。

川普對媒體表示：「將會進行一些土地交換。」

「國會山莊報」（The Hill）指出，川普還說：「所以說有好也有壞，但情況非常複雜，因為雙方邊界線非常不平整，會有一些交換，也會有一些土地變動。」

川普說：「我是透過俄羅斯及與所有人的對話得知，這有利於烏克蘭。」他表示，俄羅斯已經占領部分「非常重要的領土」，但「我們會嘗試拿回部分重要領土」。

英國廣播公司（BBC）報導，川普提到，若普亭在會談中提出「公平的協議」，他將向歐洲領袖通報最新情況，並補充說，「出於尊重」，他會先與澤倫斯基通話。

他說：「我會先打給他…會後也會打給他，我可能會說，『祝你好運，繼續奮戰』，也可能會說，『我們可以達成協議』。」

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，他今天和美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）談話，並在社群媒體X貼文指出，持久的和平需要「無條件停火，這是實質談判的先決條件」。