澤倫斯基立場轉趨軟？英媒：烏克蘭可能同意放棄部分領土

英國電訊報11日發自歐盟總部布魯塞爾的報導表示，烏克蘭可能同意停火，並放棄目前已由俄羅斯控制的部分領土，作為一項由歐洲支持的和平計畫的一部分。

烏克蘭總統澤倫斯基向歐洲領袖表示，他們必須拒絕任何由川普提出、要求烏克蘭再讓出更多領土的協議；但澤倫斯基也暗示，俄羅斯可保留部分已占領的土地。這意味著戰線將凍結在現狀，俄羅斯將實質掌控其目前占領的盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱、赫松與克里米亞地區。

澤倫斯基的談判立場轉趨柔軟，正值川普與普亭即將於15日在阿拉斯加舉行會談之際。

「這項計畫只能以目前軍隊所控制的區域為基礎」，一位西方官員表示，基輔與其盟友在上周末展開了緊急外交協商。

烏克蘭與歐洲越來越擔心川普與普亭可能在澤倫斯基未參與的情況下，私下達成結束戰爭的協議。

波蘭總理圖斯克11日表示：「我有很多擔憂，也抱持不少希望。」他補充，美方官員已承諾在川普與普亭面對面會談前，會先與歐洲領袖進行磋商。

歐洲外交官指出，普亭的整體戰爭目標並未出現明顯改變，仍是推翻烏克蘭親西方政府，由親莫斯科的代理政權取而代之。根據華府智庫「戰爭研究所」的報告，俄羅斯仍致力於迫使基輔「全面投降」，包括阻止其加入北約並實現軍事非武裝化。

儘管烏克蘭似乎願意放棄部分領土，但前提是和平協議必須提供強而有力的安全保障，包括武器供應與加入北約的明確途徑。歐洲各國支持基輔對領土交換的構想，試圖向川普傳達「烏克蘭加歐洲」的共同底線，拒絕讓出烏克蘭仍掌控的土地。

歐洲領袖預計13日與川普會談，向他表達立場。