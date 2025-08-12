【專家之眼】動態調整或互相制衡：當前美中俄關係分析

2025年的國際局勢中，美國、中國與俄羅斯三國之間的互動，已成為全球地緣政治的核心軸線。這三方關係是一種既合作又競爭、彼此牽制又互有依賴的複雜格局。

自2018年美中貿易戰以來，兩國關係已由經貿摩擦轉為全方位戰略競爭。美國將中國視為「最主要戰略競爭者」，在科技、軍事、供應鏈安全、國際規範等多領域採取圍堵策略，包括加強與印太盟友合作、限制尖端晶片與AI技術出口、強化南海與台海軍事存在等。中國則推進「中國式現代化」與自主科技發展，深化「一帶一路」布局，並在國際組織中爭取話語權。雙方在氣候變遷、全球公共衛生等議題上仍存在有限合作空間，但互信不足使合作成效有限。

自2022年俄烏戰爭爆發後，俄羅斯在經濟與外交上日益依賴中國。雙方在能源、軍事、外交等領域合作加深，中國成為俄能源出口的重要買家，同時透過多邊場合支持俄方部分立場。然而，中俄關係並非正式軍事同盟，中方在涉核、直接軍援等敏感領域保持距離，以避免觸發西方制裁。這種「結伴不結盟」的準同盟關係，既體現共同抗衡美國壓力的需求，也反映出雙方在中亞、北極等地緣利益上的潛在競爭。

美俄關係在俄烏戰爭後陷入冷戰後最低點。美國與其歐洲盟友對俄實施嚴厲經濟制裁、軍事援烏政策，並加強北約東擴防線。俄羅斯則強化與非西方國家的合作，包括深化與中國、伊朗、印度等國的關係，以尋求制裁替代市場與外交支撐。核武與軍控對話幾乎停擺，雙方在多個國際安全議題上立場尖銳對立。

在美中俄三邊關係中，美中之間的競爭是長期結構性矛盾；美俄之間則因川普勸普亭停止俄烏戰爭未果而惡化，但最近俄方有意談判停火而有所好轉；中俄之間則呈現戰略靠攏。這使得川普拉一打一的策略生效。然而，這種平衡並非穩固：首先，若俄烏戰爭態勢逆轉，可能影響中俄合作緊密度；再者，若美中在特定領域如氣候與貿易出現突破性合作，則會削弱中俄聯手的必要性；最後，第三方力量如印度、歐盟、全球南方國家的態度變化，也會間接影響三方互動，比如印度的轉向中國。

短期內，美中俄三邊關係既合又鬥的格局不會改變，國際體系將繼續處於多極化加速的狀態。美國將持續掌握高科技優勢；中國將力求在競爭中維持經濟穩定並拓展全球影響力；俄羅斯則在資源輸出與外交聯盟中尋找生存與發展空間。全球治理、能源安全、軍備控制與新興科技規範等領域，將是三方競合的重要戰場。

總之，美中俄三邊關係是一個動態調整、互相制衡的系統，其演變不僅影響三國本身的戰略格局，也將深刻塑造21 世紀的國際秩序。