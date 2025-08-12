擬周五見普亭 川普：盼促成俄烏領袖見面

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普預計周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普11日表示，烏克蘭總統澤倫斯基到時不會出席，他將在會後與歐洲領袖和澤倫斯基通話。

川普即將於15日與普亭會面，針對俄烏戰爭交換意見，川普11日說，普亭邀請他見面，並認為，普亭願意在美國和他見面，而不是由川普飛去俄國，或者雙方約定在第三地見面，是非常尊重人的態度。

川普說，這會是一個試探性的會議，不過川普相信普亭希望結束俄烏戰爭，認為兩人會有非常建設性的對話；不過，川普也說，普亭不斷讓他失望，每回雙方有很好的對話，俄國的飛彈之後卻飛進基輔，「非常無情」。

川普說，他希望透過這次的會談來了解普亭在想什麼，「如果是合理的條件，我會轉告歐洲領袖、北約領袖和澤倫斯基」。

有報導指出，白宮考慮邀請澤倫斯基於周五一同出席，川普11日表示，他在會面結束後就會立即與歐洲各國領袖通電，包括澤倫斯基，「出於尊重，我可能會先致電澤倫斯基」；川普說，他不介意澤倫斯基出席，但他不是會談的一部分。

川普說，他在會談中將告訴普亭，必須結束這場戰爭；川普希望在與普亭見面之後，能夠促成普亭和澤倫斯基會面；川普也不排除未來會是一場三方會談。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

