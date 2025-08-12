美俄峰會15日登場 川普：期待與普亭建設性對話
美俄兩國領袖預計15日在美國阿拉斯加州會晤，商討俄羅斯與烏克蘭持續3年多的戰爭。美國總統川普今天對此表示，他期待跟俄國總統普亭進行「建設性對話」。
法新社和路透社報導，川普於白宮記者會說，他15日在阿拉斯加州會晤普亭（Vladimir Putin）將是一次「試探性會談」，以確定普亭是否願意達成協議，兩分鐘內就知道是否可能取得進展。
川普指出，他將跟普亭對話，並告訴他「你必須結束這場戰爭」。
川普還提到，他於15日會晤普亭之後，將立即致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和其他歐洲領袖。
他說道：「下一次會晤將是澤倫斯基與普亭，或是澤倫斯基、普亭和我3個人。如果他們需要，我將出席的。」
俄羅斯目前占據烏克蘭大約1/5的國土，烏方則占領俄國極少數的領土。川普今天表示：「會有一些領土交換。」
川普過去曾提及俄烏領土交換，但俄羅斯與烏克蘭都無意把割讓領土作為和平協議的一部分。
