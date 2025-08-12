美俄峰會15日登場 川普：期待與普亭建設性對話

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美俄兩國領袖預計15日在美國阿拉斯加州會晤，商討俄羅斯烏克蘭持續3年多的戰爭。美國總統川普今天對此表示，他期待跟俄國總統普亭進行「建設性對話」。

法新社和路透社報導，川普於白宮記者會說，他15日在阿拉斯加州會晤普亭（Vladimir Putin）將是一次「試探性會談」，以確定普亭是否願意達成協議，兩分鐘內就知道是否可能取得進展。

川普指出，他將跟普亭對話，並告訴他「你必須結束這場戰爭」。

川普還提到，他於15日會晤普亭之後，將立即致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和其他歐洲領袖。

他說道：「下一次會晤將是澤倫斯基與普亭，或是澤倫斯基、普亭和我3個人。如果他們需要，我將出席的。」

俄羅斯目前占據烏克蘭大約1/5的國土，烏方則占領俄國極少數的領土。川普今天表示：「會有一些領土交換。」

川普過去曾提及俄烏領土交換，但俄羅斯與烏克蘭都無意把割讓領土作為和平協議的一部分。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

憂川普賤賣烏 歐盟外長急會商

在美國總統川普與俄羅斯總統普亭十五日會面前，歐洲擔心若在烏克蘭未參與情況下達成任何協議，可能迫使烏克蘭做出不可接受的讓步...

擬周五見普亭 川普：盼促成俄烏領袖見面

美國總統川普預計周五與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，川普11日表示，烏克蘭總統澤倫斯基到時不會出席，他將在會後與歐...

陸緊盯雙普會 美參議員：普亭若豐收…台將遭殃

美國總統川普與俄羅斯總統普亭預計八月十五日在阿拉斯加會談，政治新聞網站Politico十日報導，美國共和黨聯邦參議員葛蘭...

川普、普亭將會晤 德國政府：不能越過烏克蘭談和平

美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將會晤之際，德國政府強調烏克蘭參與任何和平解決方案的重要性。

川普、普亭停火會談 烏克蘭媒體：拒以領土換和平

美國總統川普與俄羅斯總統普亭預計本週五在美國阿拉斯加州舉行世紀會晤，聚焦於俄烏戰事停火條件。綜合烏克蘭與美國媒體報導，蒲...

斯洛伐克指烏克蘭被西方利用削弱俄 烏外交部嚴詞回擊

斯洛伐克總理費佐9日聲稱，烏克蘭在某種程度上應對戰爭負有責任，將為「被西方利用以削弱俄羅斯」而付出代價，引起熱議。烏克蘭...

