「中國緊盯雙普會」美參議員：普亭若豐收換台灣遭殃

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普亭預計八月十五日在阿拉斯加會談，政治新聞網站Politico十日報導，美國共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，中國大陸正密切關注川普如何透過外交手段解決俄烏戰爭，「一旦結局是普亭得利過頭，下一個遭殃的就是台灣」。

葛蘭姆接受美國ＮＢＣ訪問於當地時間十日播出，他告訴主持人維爾克，希望烏克蘭總統澤倫斯基能參與即將展開的和平談判，並強調會談最終能否達成合理協議，將取決於多項關鍵因素。

葛蘭姆指出，理想的協議應確保「二○二二年的俄國入侵的情況不會重演」，並批評在民主黨籍前總統拜登與歐巴馬任內，俄羅斯都曾入侵烏克蘭，因此他與川普的目標都是「讓戰爭徹底結束」。

葛蘭姆描述：「這會是什麼樣子呢？可能會有一些領土交換，但前提是必須對烏克蘭提供安全保障，防止俄羅斯再度發動攻擊。」

除此之外，葛蘭姆透露，中國作為俄石油主要買家，是川普在與俄會談中的重要考量之一，「我可以告訴各位，川普將以防止俄方第三次入侵的方式結束這場戰爭，也不會讓中國因此有誘因奪取台灣」。

葛蘭姆說：「我們目標不是羞辱普亭，而是要達成協議，確保不會有第三次入侵。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

