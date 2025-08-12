憂川普賤賣烏 歐盟外長急會商

在美國總統川普與俄羅斯總統普亭十五日會面前，歐洲擔心若在烏克蘭未參與情況下達成任何協議，可能迫使烏克蘭做出不可接受的讓步。歐盟外長十一日將召開緊急會議商討下一步行動。

法新社報導，川普與普亭將於十五日在美國阿拉斯加州會面，試圖解決持續三年多的俄烏戰爭，但歐盟堅稱，美俄為結束衝突達成的任何協議，都必須有烏克蘭與歐洲國家參與。

美俄會談可能不邀請烏克蘭總統澤倫斯基參與，引發外界擔憂，美俄協議可能會要求烏克蘭割讓大片領土，歐盟已拒絕這種安排。

紐約時報報導，美國副總統范斯十日表示，正尋求讓烏克蘭總統澤倫斯基加入美俄會談。此外，范斯稱美國「受夠了」，不會再出錢資助烏軍，但不反對烏克蘭向美國購買武器。

范斯十日接受福斯新聞節目訪問透露，「普亭曾表態不會與澤倫斯基談判，如今在川普斡旋下，普亭立場有所鬆動」。他表示，白宮正「就三方會談規畫時程，希望能讓三位領袖坐下來對話，討論結束這場戰爭」。

美國駐北約大使惠塔克接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問表示，澤倫斯基還是有可能加入阿拉斯加會談，「顯然這項決定將取決於總統川普，如果他認為最好邀請澤倫斯基加入，他就會這樣做」。

另一方面，范斯在福斯訪問中稱，美國「受夠了」，川普政府不希望再出資支援烏克蘭防衛，但不反對烏克蘭自行向美國企業購買武器。

范斯表示：「美國不會再資助烏克蘭戰爭了。我們希望促成和平解決，停止殺戮。」他補充，美國人也厭倦不斷將納稅金挹注戰事。

范斯接著點名歐洲如果願意挺身而出、向美國買武器，「那我們沒問題，反正我們是不會再出錢了」。

川普政府七月與北約達成協議，提供烏克蘭愛國者防空系統、飛彈與彈藥等美製武器。根據該協議，武器將由北約出資購買。