普川會前憂烏克蘭被迫讓步 歐盟外長將召開緊急會議

中央社／ 布魯塞爾11日綜合外電報導

在美國總統川普與俄羅斯總統普亭會面前，歐洲擔心若在烏克蘭未參與情況下達成任何協議，可能迫使烏克蘭做出不可接受的讓步。歐盟外長今天將召開緊急會議商討下一步行動。

法新社報導，川普與普亭（Vladimir Putin）將於15日在美國阿拉斯加州會面，試圖解決持續3年多的俄烏戰爭，但歐洲聯盟（EU）堅稱，美俄為結束衝突達成的任何協議，都必須有烏克蘭與歐洲國家參與。

美俄會談可能不邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）參與，引發外界擔憂，美俄協議可能要求烏克蘭割讓大片領土，歐盟已拒絕這種安排。

歐盟外長將於格林威治時間今天14時（台灣時間今天下午10時）舉行視訊會議，商討下一步行動，烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiga）也將與會。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天表示，在美俄領袖峰會前，他心中五味雜陳，恐懼與希望交織。但他也指出，華府已承諾在峰會前與歐洲夥伴磋商。

美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將會晤之際，德國政府強調烏克蘭參與任何和平解決方案的重要性。

美國總統川普與俄羅斯總統普亭預計本週五在美國阿拉斯加州舉行世紀會晤，聚焦於俄烏戰事停火條件。綜合烏克蘭與美國媒體報導，蒲...

斯洛伐克總理費佐9日聲稱，烏克蘭在某種程度上應對戰爭負有責任，將為「被西方利用以削弱俄羅斯」而付出代價，引起熱議。烏克蘭...

紐約時報10日報導，美國總統川普與俄羅斯總統預計8月15日在阿拉斯加舉行會談，美國副總統范斯10日表示，正尋求讓烏克蘭總...

「雙普會」十五日召開，英、法、德、義、波蘭與芬蘭領袖及歐盟執委會主席范德賴恩九日發表聯合聲明，呼籲任何俄烏戰爭相關外交解...

美國總統川普與俄羅斯總統普丁預定15日在美國阿拉斯加會面，烏克蘭總統澤倫斯基也可能與會。歐洲也在「雙普會」前發布聯合聲明...

