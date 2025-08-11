普川會前憂烏克蘭被迫讓步 歐盟外長將召開緊急會議

在美國總統川普與俄羅斯總統普亭會面前，歐洲擔心若在烏克蘭未參與情況下達成任何協議，可能迫使烏克蘭做出不可接受的讓步。歐盟外長今天將召開緊急會議商討下一步行動。

法新社報導，川普與普亭（Vladimir Putin）將於15日在美國阿拉斯加州會面，試圖解決持續3年多的俄烏戰爭，但歐洲聯盟（EU）堅稱，美俄為結束衝突達成的任何協議，都必須有烏克蘭與歐洲國家參與。

美俄會談可能不邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）參與，引發外界擔憂，美俄協議可能要求烏克蘭割讓大片領土，歐盟已拒絕這種安排。

歐盟外長將於格林威治時間今天14時（台灣時間今天下午10時）舉行視訊會議，商討下一步行動，烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiga）也將與會。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天表示，在美俄領袖峰會前，他心中五味雜陳，恐懼與希望交織。但他也指出，華府已承諾在峰會前與歐洲夥伴磋商。