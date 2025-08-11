川普、普亭將會晤 德國政府：不能越過烏克蘭談和平

快訊

川普總統與普亭總統將於15日在阿拉斯加會見，商討烏俄戰事停火，但卻少了澤倫斯基(中)。(美聯社)
美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將會晤之際，德國政府強調烏克蘭參與任何和平解決方案的重要性。

與此同時，這可能成為「這一場可怖的戰爭進一步局勢非常、非常重要的一個時刻」，德國政府副發言人邁爾（Steffen Meyer）在柏林表示。

本周五，川普和普亭將在阿拉斯加就可能的和平解決方案進行談判。這場俄羅斯侵略戰爭已持續約三年半。川普表示，會晤將嘗試使這場戰爭靠近終結。他提及烏克蘭與俄羅斯之間可能的領土交換。

邁爾引述德國總理梅爾茨此前向德國電視一台的表述稱：「如果目標是真正實現持久、公正的和平，那麼只有在烏克蘭參與下才能設想。越過烏克蘭人而實現這一目標，是完全排除在外的。」

這位發言人沒有透露有關德國立場的更多細節。他說，有的過程中，「每句話、每個詞、每個公開發表的詞匯，都會改變局勢，並可能產生消極影響，甚至帶來危害。」

卡拉斯：不能褒獎俄羅斯

本周一，歐盟外長舉行烏克蘭特別視頻會議。歐盟外交代表卡拉斯在會前也強調，美國與俄羅斯達成的任何約定都必須將烏克蘭和歐盟包括在內，「因為這事關烏克蘭和整個歐洲的安全」。她說，俄羅斯的侵略不能受到褒獎，——暫時處於俄羅斯佔領下的領土屬於烏克蘭。

呂特：俄羅斯控制著烏克蘭一部分領土

北約秘書長呂特在接受美國ABC電視台采訪時，盡管強調烏克蘭是主權國家，但同時表示：「我們目前必須認識到，俄羅斯控制著烏克蘭的一部分領土。」他表示，停火後將面臨烏克蘭的安全保障問題以及領土問題，這不可避免。

呂特表示，在領土問題上，未來的協議或許包括承認俄羅斯事實控制烏克蘭部分領土，而並非在法律上承認。

（德新社、德國電視一台）

