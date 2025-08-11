川普、普亭停火會談 烏克蘭媒體：拒以領土換和平

快訊

中央社／ 基輔11日專電
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）預計本週五在美國阿拉斯加州舉行世紀會晤。（路透）

美國總統川普俄羅斯總統普亭預計本週五在美國阿拉斯加州舉行世紀會晤，聚焦於俄烏戰事停火條件。綜合烏克蘭與美國媒體報導，普亭擬提出烏軍撤出頓巴斯（Donbas）地區的停火方案，烏南則以現時目前戰線為未來控制區的基準。

據烏克蘭「基輔獨立報」9日引述總統府消息人士指出，普亭（Vladimir Putin）透過美國特使魏科夫（Steve Witkoff）向川普（Donald Trump）提交停火草案，要求烏軍從盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk）兩州全面撤離。

俄軍則「釋出善意」，計畫從哈爾科夫州（Kharkiv）與蘇米州（Sumy）部分地區撤軍，但將保留部分控制區域。

消息人士表示，普亭在南部前線也提出停火條件，包括以目前戰線為基準，俄軍維持對札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫松（Kherson）兩州多數地區的掌控，惟區域首府如札波羅熱市及赫松市仍由烏方控制。

對此方案，烏克蘭官員已明確表態拒絕，強調俄方意圖藉由營造烏克蘭拒絕川普方案的印象來施壓國際輿論。該官員指出，「俄羅斯正嘗試向外界發出我們拒絕川普方案的意圖，但這正是他們的幌子：用領土換取停火。」

美國「華盛頓郵報」10日也報導，相關方案內容與烏媒說法一致，指俄方要求烏軍撤出整個頓內茨克州，且無意以南部領土作為任何交換條件，目的是鞏固通往克里米亞的陸路通道。

華府主導與俄羅斯進行的停火談判引發烏克蘭與多個歐洲國家關切。烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）重申，對領土主權寸土不讓。「華爾街日報」指出，歐洲各國已與烏方協調另案提案，包括要求先行落實停火，並強調若進行領土調整，必須採取對等原則，例如若烏方需讓出頓內茨克州部分地區，俄方亦應從南部地區撤軍。

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）10日發表分析指出，俄方意圖利用川普與普亭的會晤，離間美國與歐洲盟邦的立場。俄羅斯政治觀察人士馬爾可夫（Sergei Markov）直言，俄方目標是將烏克蘭與歐洲描繪為和平進程的阻力，並無意在談判中作出實質讓步。

分析認為，俄方可能的「讓步」，僅止於暫緩對黑海沿岸城市敖德薩（Odesa）、札波羅熱市、赫松市與哈爾科夫州的進攻。

分析指出，俄羅斯對戰爭目標的設定並未改變，核心訴求包括阻止烏克蘭加入北約、推動親俄政權上台、解除烏克蘭武裝，並質疑俄方是否會履行未來可能簽署的任何停火協議。

俄烏戰事至今已進入第3年半，雙方對於停火條件分歧依舊。俄方堅持烏軍撤出東部與南部重點區域，烏克蘭則重申維護領土完整立場不變。今年稍早，雙方曾於土耳其伊斯坦堡舉行三輪會談，惟未能達成共識。

