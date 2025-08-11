快訊

斯洛伐克指烏克蘭被西方利用削弱俄 烏外交部嚴詞回擊

中央社／ 布拉格11日專電
斯洛伐克總理費佐。路透
斯洛伐克總理費佐。路透

斯洛伐克總理費佐9日聲稱，烏克蘭在某種程度上應對戰爭負有責任，將為「被西方利用以削弱俄羅斯」而付出代價，引起熱議。烏克蘭外交部10日回應，費佐的言論公然侮辱烏克蘭與烏國人民，但費佐隨後予以否認。

捷克新聞通訊社（ČTK）報導，美俄即將舉行會談討論結束烏克蘭戰爭，對此，費佐（Robert Fico）9日表示：「大家都知道，烏克蘭被西方用來嘗試削弱俄羅斯，但這未能成功，烏克蘭很可能因此付出慘重代價。」

費佐還表示，不論會談結果如何，烏克蘭都會受苦，其政治領導人在某種程度上應承擔責任，因為「他們被西方誘惑，完全支持失敗的西方策略，透過各種方式援助烏克蘭以削弱俄羅斯。」

費佐還說，戰爭本可在開始後2個月內結束，但多位西方政治家阻止這項進程。

自2022年2月以來，烏克蘭一直在抵抗俄羅斯的入侵。對於費佐的言論，烏克蘭外交部回應指出，費佐不理解俄羅斯入侵的真正原因，且發表公然針對烏克蘭和烏國人民的攻擊性言辭。

費佐在後續聲明中駁斥：「作為主權國家的總理，我保有言論自由和持不同意見的權利，即使這會讓歐盟夥伴與鄰國烏克蘭感到緊張。」

費佐還批評烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky），指責烏克蘭終止對斯洛伐克的天然氣過境運輸，未與俄羅斯續約。此合約去年底已到期。費佐過去多次批評歐盟對烏克蘭戰爭的態度，斯國政府自2年前上台後停止向基輔提供軍事援助。

彭博（Bloomberg News）9日報導，華盛頓與莫斯科正在籌備一項烏克蘭停火協議，此協議將承認俄羅斯佔領烏克蘭東部的領土，特別是頓巴斯（Donbas）地區。莫斯科也希望保留2014年佔領的克里米亞。白宮稱這些都是推測。

英國、芬蘭、法國、義大利、德國、波蘭領導人與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則共同聲明，強調沒有烏克蘭，和平之路無法確定。據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，白宮仍在考慮是否邀請澤倫斯基參加美國總統川普（DonaldTrump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的會談。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 斯洛伐克

