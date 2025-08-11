范斯：俄烏和平協議難令雙方滿意 美持續協商
美國副總統范斯（JD Vance）表示，即使俄羅斯和烏克蘭之間談判達成一套解決方案，也不太可能讓任何一方滿意，最終莫斯科與基輔對任何協議都可能「不高興」。
路透社報導，他表示，美國的目標是促成兩國都能接受的解決方案。
范斯在福斯新聞（Fox News）頻道「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中說：「這不會讓每個人都非常滿意。最終，俄羅斯和烏克蘭雙方或許都會對結果不高興。」
美國總統川普8日表示，他將於本月15日在阿拉斯加州（Alaska）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，針對結束烏克蘭戰爭進行協商。
川普表示，俄羅斯和烏克蘭很快就能達成協議，結束這場持續3年半的衝突，而烏克蘭有可能必須放棄大片領土。
然而，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiyy）昨天表示，烏克蘭不能在領土問題上違憲，並說：「烏克蘭人不會把自己的土地送給占領者。」
在8日錄製的這段專訪中，范斯表示，美國正在努力安排蒲亭、澤倫斯基和川普的三方會談；但他認為，若蒲亭未先與川普會談就與澤倫斯基見面，成效將不大。
白宮官員昨天深夜表示，川普對與這兩位領袖舉行峰會持開放態度，但現階段白宮籌備的是由蒲亭提出的雙邊會談。
