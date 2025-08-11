美駐北約大使：澤倫斯基可能出席川普會

美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使惠塔克今天表示，烏克蘭總統澤倫斯基可能出席本週美國和俄羅斯在阿拉斯加州舉行的高峰會。歐洲領袖力促基輔當局參與相關談判。

法新社報導，惠塔克（Matthew Whitaker）在有線電視新聞網（CNN）訪談中，被問到澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日是否可能加入美國總統川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的會談。

他說：「是的，我確實認為這有可能。當然，不可能達成牽涉其中的每一個人都不同意的協議。我的意思是，顯然，讓這場戰爭結束是當務之急。」

澤倫斯基可能缺席引發外界疑慮，認為這場計劃中的峰會將達成基輔得放棄大片領土的協議，歐洲聯盟對此反對。

澤倫斯基展開一系列外交努力，於3天內與包括力挺烏克蘭的德國、英國、法國在內13位領導人進行電話會商。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，希望並且假定澤倫斯基會參與這場峰會。