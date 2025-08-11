快訊

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

美駐北約大使：澤倫斯基可能出席川普會

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使惠塔克今天表示，烏克蘭總統澤倫斯基可能出席本週美國和俄羅斯在阿拉斯加州舉行的高峰會。歐洲領袖力促基輔當局參與相關談判。

法新社報導，惠塔克（Matthew Whitaker）在有線電視新聞網（CNN）訪談中，被問到澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日是否可能加入美國總統川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的會談。

他說：「是的，我確實認為這有可能。當然，不可能達成牽涉其中的每一個人都不同意的協議。我的意思是，顯然，讓這場戰爭結束是當務之急。」

澤倫斯基可能缺席引發外界疑慮，認為這場計劃中的峰會將達成基輔得放棄大片領土的協議，歐洲聯盟對此反對。

澤倫斯基展開一系列外交努力，於3天內與包括力挺烏克蘭的德國、英國、法國在內13位領導人進行電話會商。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，希望並且假定澤倫斯基會參與這場峰會。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基可能出席雙普會

白宮擬邀澤倫斯基參加雙普會 澤表明拒絕割讓領土交換和平

趕在雙普會前…歐洲提方案 阻美俄瓜分烏克蘭領土

預告很快與普亭見面 川普：烏克蘭可能拿回部分領土

相關新聞

雙普會 傳白宮考慮邀澤倫斯基

美國總統川普預定十五日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭會談。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）十日引述一位美國高官和三位獲簡報內部討論的人士報導，白宮正考慮邀烏克蘭總統澤倫斯基赴阿拉斯加；該位高官說，澤倫斯基絕對

6國與歐盟聯合聲明 籲確保歐烏利益

「雙普會」十五日召開，英、法、德、義、波蘭與芬蘭領袖及歐盟執委會主席范德賴恩九日發表聯合聲明，呼籲任何俄烏戰爭相關外交解...

澤倫斯基可能出席雙普會

美國總統川普與俄羅斯總統普丁預定15日在美國阿拉斯加會面，烏克蘭總統澤倫斯基也可能與會。歐洲也在「雙普會」前發布聯合聲明...

美俄峰會在即交戰未歇 俄軍攻勢釀烏克蘭5人喪命

儘管美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將會面討論終結俄烏戰爭，雙方目前仍激烈交戰。烏克蘭當局表示，俄羅斯新一輪砲擊跟無人機攻...

濃煙竄天！烏克蘭無人機襲俄南煉油廠 當地州長稱攻勢釀1死

烏克蘭軍方今天宣布，於夜間發動的無人機攻勢擊中俄羅斯南部薩拉托夫州一座煉油廠。該州州長今天也指出，這場襲擊導致1人喪命，...

烏克蘭稱收復北部蘇米州一座村莊 殲滅當地俄軍

俄羅斯部隊近期在烏克蘭北部蘇米州的攻勢取得顯著進展，不過烏國軍方今天宣布捷報，從俄軍手中奪回蘇米州一座村莊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。