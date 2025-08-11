川普會將談俄烏戰爭 德總理：假定澤倫斯基會出席

中央社／ 柏林10日綜合外電報導

美國總統川普15日將與俄羅斯總統普亭面商終結俄烏戰爭。德國總理梅爾茨今天表示，德國假定烏克蘭總統澤倫斯基將會出席這場高峰會。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）與川普（Donald Trump）將在美國阿拉斯加州會晤，試圖解決俄國與烏克蘭為時3年多的衝突。烏克蘭與歐洲主張，基輔當局必須參與談判。

梅爾茨（Friedrich Merz）接受德國第一電視台（ARD）訪問時說：「我們希望並且假定烏克蘭政府、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統會參與這場會議」。

梅爾茨告訴德國第一電視台，柏林當局正在與華府密切合作，試圖確保澤倫斯基出席會談。

他說：「我們無論如何都不能接受，跳過歐洲人與烏克蘭人，由俄羅斯與美國討論甚至決定領土問題...我假定美國政府的立場與我們相同。」

梅爾茨表示，他希望這些會談能夠帶來朝向和平解決方案的重大進展，甚至達成「突破」。

他說：「我們希望本月15日出現突破...最重要的是，（我們盼望）最終能停火，且能在烏克蘭進行和平談判。」

俄羅斯與烏克蘭今年已經進行3輪談判，但在停火方面毫無成果。

