歐盟外交首長：美俄任何協議須有烏克蘭和歐盟參與
歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯今天表示，華府與莫斯科達成的任何結束烏克蘭戰爭的協議都必須有烏克蘭和歐盟參與，她明天將召集歐盟成員國外長開會，討論下一步。
路透社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）發電子郵件評論指出：「美國有能力迫使俄羅斯認真談判，美國和俄羅斯之間的任何協議都必須納入烏克蘭和歐盟（EU），因為這事攸關烏克蘭乃至整個歐洲的安全。」
美國總統川普計劃15日在阿拉斯加州（Alaska）會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。
卡拉斯表示：「在我們致力實現可持續而且公正和平同時，國際法內容明確：所有暫時遭占領土都屬於烏克蘭。」
她強調：「協議絕不能成為俄國進一步侵略烏克蘭、跨大西洋聯盟和歐洲的跳板。」
卡拉斯同時提到，歐盟成員國外長也將商討加薩走廊（Gaza Strip）情勢。
