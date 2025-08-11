聽新聞
6國與歐盟聯合聲明 籲確保歐烏利益

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國副總統范斯（右二）、英國外交大臣拉米（左二）八日在倫敦東南方的舍夫寧官邸會晤。法新社
美國副總統范斯（右二）、英國外交大臣拉米（左二）八日在倫敦東南方的舍夫寧官邸會晤。法新社

「雙普會」十五日召開，英、法、德、義、波蘭與芬蘭領袖及歐盟執委會主席范德賴恩九日發表聯合聲明，呼籲任何俄烏戰爭相關外交解決方案，均必須維護歐洲和烏克蘭至關重要的安全利益；美國副總統范斯同日在英國會晤歐烏盟友，討論總統川普力推的和平計畫。

前述聲明說，「我們同意這些至關重要的（歐烏安全）利益，包括強大且可靠安全保障的需求，使烏克蘭能有效捍衛其主權和領土完整性」。該聲明也指，「烏克蘭和平之路，不能在烏克蘭缺席下決定」，各國邊界不得以武力改變，只有停火或減少敵對行動，才能展開有意義談判。

該聲明說，結合積極外交、力挺烏克蘭以及對俄施壓，才能終結俄烏戰爭，樂見川普在終止烏克蘭人慘遭殺戮的作為，「我們準備好在外交上支持該作為，並維持對烏克蘭提供實質軍事和財力支援，包括透過『志願者聯盟』，並維護實施對俄羅斯聯邦的限制措施」。

「志願者聯盟」三月於倫敦宣布成立，由英、法兩國主導，目標是俄烏達成停火協議後，讓各國對烏派兵、支援軍備、協助強化烏軍實力，確保烏克蘭局勢穩定及維護停火協議。

前述聲明由英首相施凱爾、法總統馬克宏、德總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、波蘭總理圖斯克、芬蘭總統史塔布及范德賴恩簽署。烏克蘭總統澤倫斯基十日說，重視並完全支持前述聲明，終戰方式必須公正，感謝支持烏克蘭及其人民的各方，烏克蘭捍衛歐洲國家重要安全利益。

另外，范斯九日在倫敦東南方的舍夫寧官邸與歐烏盟友會談數小時。英國外交大臣拉米、烏克蘭總統辦公室幕僚長葉爾馬克等人與會。歐洲官員雖證實在會中提出歐版和平方案，但不願詳述細節。

對歐洲是否向美國提歐版方案，白宮未立即向路透置評。華爾街日報報導則指，歐版方案包括停火必須是第一步，拒絕俄方提議，即烏克蘭要讓出其在烏東頓內次克地區仍控制的領土才能停火。

