雙普會 傳白宮考慮邀澤倫斯基

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
川普即將與普亭會談，但烏克蘭和歐盟國家皆未受邀。此前據稱俄國已提出一個領土交換的協議方案，但歐盟及烏克蘭都表反對。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左二）與歐洲國家領袖。美聯社
美國總統川普預定十五日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭會談。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）十日引述一位美國高官和三位獲簡報內部討論的人士報導，白宮正考慮邀烏克蘭總統澤倫斯基赴阿拉斯加；該位高官說，澤倫斯基絕對可能參與會談。

該四人向ＮＢＣ說，訪問都還未定案，澤倫斯基最後能否到阿拉斯加出席會議還不清楚。其中一位人士說，此事正被討論；前述高官說，「大家非常希望此事將成真」。烏克蘭政府未回應置評請求。

白宮起初將普亭會晤澤倫斯基作為舉行「雙普會」的條件，但川普後來否認。一位獲簡報的人士說，若澤倫斯基訪阿拉斯加，不確定普、澤是否會在同個會議室碰頭。

ＮＢＣ和美聯社十日都引述一位匿名白宮官員說，川普對美俄烏領袖三方會談態度開放，但目前白宮將聚焦規畫美俄雙邊會談。另據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）九日報導，兩位知情人士說，白宮還未完全排除讓澤倫斯基參與部分會談；一位白宮官員強調，澤倫斯基加入的任何會談很可能要等到雙普會後。

路透十日報導，美國副總統范斯向美國福斯新聞說，美國正在安排普、澤可能可以坐下討論結束戰爭的時間，但不認為雙普會前舉行「普澤會」將有太大成效。

ＣＮＮ報導，這次雙普會籌備迅速，若干細節還未定，確切地點也未公布，值得注意的是川普八日宣布雙普會消息時，沒提到澤倫斯基是否及何時會加入談判進程。川普八日聲稱，俄烏和平協議接近達成，將包括「若干（俄烏）領土交換」。

澤倫斯基九日晚間發布影片說，烏克蘭一直支持川普相關提議，烏美「保持幾乎全天候、多層級的接觸，但不是所有內容都適合公開」。他強調，絕不容再次出現分裂烏克蘭的企圖，烏方必須基於明確可靠的安全架構，以有尊嚴的和平來結束戰爭。

普亭的國際經濟與投資合作特使德米崔耶夫九日則在通訊軟體Telegram說，「有意讓（俄烏）衝突繼續下去的若干國家，無疑將以巨大努力來破壞普亭總統與川普總統這場預定會議」，其作法包括挑釁和散布假消息。德米崔耶夫未明言是指哪些國家，或所謂「挑釁」為何。

俄國南部薩拉托夫州長布薩爾金十日指稱，烏克蘭無人機攻勢在該州造成一人死亡、數棟公寓和一座工業設施受損。俄國國防部說，俄國防空單位九至十日連夜擊毀一二一架烏克蘭無人機，八架在薩拉托夫州上空。烏克蘭軍方十日稱，無人機夜襲薩拉托夫州一座煉油廠。

烏克蘭參謀總部十日也在Telegram發文稱，烏軍已從俄軍奪回烏北蘇米州的貝薩利夫卡村，「完全清除」當地俄軍。該村坐落俄烏在蘇米州主要作戰區域以西約廿公里。烏克蘭當局也說，俄國砲擊和無人機攻擊十日在烏克蘭導致五人死亡；札波羅熱州三死，頓內次克州二名平民喪命。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

美俄峰會在即交戰未歇 俄軍攻勢釀烏克蘭5人喪命

儘管美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將會面討論終結俄烏戰爭，雙方目前仍激烈交戰。烏克蘭當局表示，俄羅斯新一輪砲擊跟無人機攻...

濃煙竄天！烏克蘭無人機襲俄南煉油廠 當地州長稱攻勢釀1死

烏克蘭軍方今天宣布，於夜間發動的無人機攻勢擊中俄羅斯南部薩拉托夫州一座煉油廠。該州州長今天也指出，這場襲擊導致1人喪命，...

烏克蘭稱收復北部蘇米州一座村莊 殲滅當地俄軍

俄羅斯部隊近期在烏克蘭北部蘇米州的攻勢取得顯著進展，不過烏國軍方今天宣布捷報，從俄軍手中奪回蘇米州一座村莊

歐洲領袖強調謀和不能犧牲烏克蘭 澤倫斯基：全力支持

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔當局「重視且全力支持」多位歐洲領導人就實現烏克蘭和平並保護烏克蘭與歐洲利益所發表的聯合聲...

割讓領土給俄？基輔民眾「聽天由命」只盼停戰

美國總統川普與俄國總統普亭15日將在阿拉斯加州舉行峰會，討論普亭版的停火提案，川普稱協議可能意味雙方將交換部分領土。儘管...

