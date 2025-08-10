雙普會 傳白宮考慮邀澤倫斯基

美國總統川普預定十五日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭會談。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）十日引述一位美國高官和三位獲簡報內部討論的人士報導，白宮正考慮邀烏克蘭總統澤倫斯基赴阿拉斯加；該位高官說，澤倫斯基絕對可能參與會談。

該四人向ＮＢＣ說，訪問都還未定案，澤倫斯基最後能否到阿拉斯加出席會議還不清楚。其中一位人士說，此事正被討論；前述高官說，「大家非常希望此事將成真」。烏克蘭政府未回應置評請求。

白宮起初將普亭會晤澤倫斯基作為舉行「雙普會」的條件，但川普後來否認。一位獲簡報的人士說，若澤倫斯基訪阿拉斯加，不確定普、澤是否會在同個會議室碰頭。

ＮＢＣ和美聯社十日都引述一位匿名白宮官員說，川普對美俄烏領袖三方會談態度開放，但目前白宮將聚焦規畫美俄雙邊會談。另據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）九日報導，兩位知情人士說，白宮還未完全排除讓澤倫斯基參與部分會談；一位白宮官員強調，澤倫斯基加入的任何會談很可能要等到雙普會後。

路透十日報導，美國副總統范斯向美國福斯新聞說，美國正在安排普、澤可能可以坐下討論結束戰爭的時間，但不認為雙普會前舉行「普澤會」將有太大成效。

ＣＮＮ報導，這次雙普會籌備迅速，若干細節還未定，確切地點也未公布，值得注意的是川普八日宣布雙普會消息時，沒提到澤倫斯基是否及何時會加入談判進程。川普八日聲稱，俄烏和平協議接近達成，將包括「若干（俄烏）領土交換」。

澤倫斯基九日晚間發布影片說，烏克蘭一直支持川普相關提議，烏美「保持幾乎全天候、多層級的接觸，但不是所有內容都適合公開」。他強調，絕不容再次出現分裂烏克蘭的企圖，烏方必須基於明確可靠的安全架構，以有尊嚴的和平來結束戰爭。

普亭的國際經濟與投資合作特使德米崔耶夫九日則在通訊軟體Telegram說，「有意讓（俄烏）衝突繼續下去的若干國家，無疑將以巨大努力來破壞普亭總統與川普總統這場預定會議」，其作法包括挑釁和散布假消息。德米崔耶夫未明言是指哪些國家，或所謂「挑釁」為何。

俄國南部薩拉托夫州長布薩爾金十日指稱，烏克蘭無人機攻勢在該州造成一人死亡、數棟公寓和一座工業設施受損。俄國國防部說，俄國防空單位九至十日連夜擊毀一二一架烏克蘭無人機，八架在薩拉托夫州上空。烏克蘭軍方十日稱，無人機夜襲薩拉托夫州一座煉油廠。

烏克蘭參謀總部十日也在Telegram發文稱，烏軍已從俄軍奪回烏北蘇米州的貝薩利夫卡村，「完全清除」當地俄軍。該村坐落俄烏在蘇米州主要作戰區域以西約廿公里。烏克蘭當局也說，俄國砲擊和無人機攻擊十日在烏克蘭導致五人死亡；札波羅熱州三死，頓內次克州二名平民喪命。