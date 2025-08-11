澤倫斯基可能出席雙普會

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國總統川普與俄羅斯總統普丁預定15日在美國阿拉斯加會面，烏克蘭總統澤倫斯基也可能與會。歐洲也在「雙普會」前發布聯合聲明，呼籲保障烏克蘭主權，以免在烏克蘭議題上遭美俄峰會「邊緣化」。

路透引述NBC新聞的報導指出，白宮官員透露，正在討論邀請澤倫斯基出席「雙普會」，但還沒定案，而川普對澤倫斯基與會抱持開放態度，目前的準備工作主要仍是針對川普與普丁的雙邊會談。普丁上周表示，目前排除會見澤倫斯基的可能性，因為兩人會面的條件依然遠未達成。

川普表示，俄烏和平方案可能包含某些領土交換，但澤倫斯基回應，基輔不會以割讓領土換取戰爭結束，歐盟執委會、法國及義大利等也發布聯合聲明表示，「現有的交戰線應為談判起點」，「在制定和平方案的道路上，烏克蘭不能缺席。」

歐洲方案拒絕了俄方要求烏克蘭讓出克里米亞和頓內次克的潛在停火提案，歐洲提案的關鍵在於，若要烏克蘭退讓任何領土，也要提供可靠的安全保障，包括可能讓烏國加入北約組織（NATO）。澤倫斯基與其顧問團隊正試圖說服川普團隊以「理性」方式，回應普丁的極限施壓要求。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

