美俄峰會在即交戰未歇 俄軍攻勢釀烏克蘭5人喪命

儘管美國總統川普與俄羅斯總統普亭即將會面討論終結俄烏戰爭，雙方目前仍激烈交戰。烏克蘭當局表示，俄羅斯新一輪砲擊跟無人機攻勢今天在烏國造成5人喪生。

法新社報導，即便美國與俄羅斯同意舉行峰會以解決俄烏兩國衝突，前線戰事並未減弱。此外，美俄峰會目前沒有納入烏克蘭。

烏克蘭國家警察指出，「俄羅斯砲擊導致札波羅熱州（Zaporizhzhia）3人身亡、1人受傷」，此外另有2位平民在激烈交戰的烏國東部頓內茨克州（Donetsk）喪命。

同時，3名去黑海沿海城市敖德薩（Odesa）海灘遊玩的泳客在禁區游泳時，因誤觸地雷喪生。該禁區為抵禦俄羅斯海軍可能來襲而設有地雷。