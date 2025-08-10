濃煙竄天！烏克蘭無人機襲俄南煉油廠 當地州長稱攻勢釀1死

烏克蘭軍方今天宣布，於夜間發動的無人機攻勢擊中俄羅斯南部薩拉托夫州一座煉油廠。該州州長今天也指出，這場襲擊導致1人喪命，還有數棟公寓及一座工業設施受損。

路透社報導，烏克蘭參謀總部表示，對薩拉托夫州（Saratov）煉油廠的攻擊造成爆炸和火災。

薩拉托夫州州長布薩爾金（Roman Busargin）在通訊應用程式Telegram發文談到，在夜間襲擊中，一架被摧毀無人機的殘骸掉落使3棟公寓受損後，居民撤離當地。

布薩爾金說：「數位居民需要醫療照護。現場提供援助，1人送醫住院。不幸的是，有1人喪生。」

布薩爾金未說明是什麼工業設施遭到破壞，但烏克蘭媒體報導，該州行政中心薩拉托夫市的煉油廠在烏方發動無人機攻勢後起火。