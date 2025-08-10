烏克蘭稱收復北部蘇米州一座村莊 殲滅當地俄軍
俄羅斯部隊近期在烏克蘭北部蘇米州的攻勢取得顯著進展，不過烏國軍方今天宣布捷報，從俄軍手中奪回蘇米州一座村莊。
法新社報導，烏克蘭參謀總部於通訊軟體Telegram發文聲稱，烏國部隊已經「解放」貝薩利夫卡村（Bezsalivka）並「完全清除」那裡的俄軍，有18名俄國軍人在戰鬥中被「消滅」。
這座村莊位於烏克蘭北部前線，坐落俄烏兩軍在蘇米州（Sumy）主要作戰區域以西約20公里處。
俄羅斯2022年2月發動全面入侵烏克蘭的戰爭，烏軍曾於去年8月攻入俄國庫斯克州（Kursk），但俄方自烏軍手中奪回庫斯克州被占區域後，今年4月又對蘇米州發動新攻勢。
俄羅斯軍隊目前距離蘇米州首府大約20公里，當地經常遭受致命砲擊。
目前俄軍攻勢仍主要聚焦烏克蘭東部，近幾個月持續在當地擴大占領範圍。
