烏克蘭稱收復北部蘇米州一座村莊 殲滅當地俄軍

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／法新社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／法新社

俄羅斯部隊近期在烏克蘭北部蘇米州的攻勢取得顯著進展，不過烏國軍方今天宣布捷報，從俄軍手中奪回蘇米州一座村莊。

法新社報導，烏克蘭參謀總部於通訊軟體Telegram發文聲稱，烏國部隊已經「解放」貝薩利夫卡村（Bezsalivka）並「完全清除」那裡的俄軍，有18名俄國軍人在戰鬥中被「消滅」。

這座村莊位於烏克蘭北部前線，坐落俄烏兩軍在蘇米州（Sumy）主要作戰區域以西約20公里處。

俄羅斯2022年2月發動全面入侵烏克蘭的戰爭，烏軍曾於去年8月攻入俄國庫斯克州（Kursk），但俄方自烏軍手中奪回庫斯克州被占區域後，今年4月又對蘇米州發動新攻勢。

俄羅斯軍隊目前距離蘇米州首府大約20公里，當地經常遭受致命砲擊。

目前俄軍攻勢仍主要聚焦烏克蘭東部，近幾個月持續在當地擴大占領範圍。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

歐洲領袖強調謀和不能犧牲烏克蘭 澤倫斯基：全力支持

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔當局「重視且全力支持」多位歐洲領導人就實現烏克蘭和平並保護烏克蘭與歐洲利益所發表的聯合聲...

割讓領土給俄？基輔民眾「聽天由命」只盼停戰

美國總統川普與俄國總統普亭15日將在阿拉斯加州舉行峰會，討論普亭版的停火提案，川普稱協議可能意味雙方將交換部分領土。儘管...

白宮擬邀澤倫斯基參加雙普會 澤表明拒絕割讓領土交換和平

國會山莊報(The Hill)9日報導，白宮考慮邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）參加下周...

趕在雙普會前…歐洲提方案 阻美俄瓜分烏克蘭領土

歐洲知情官員表示，因為川普總統與俄國總統普亭下周將舉行高峰會談俄烏戰爭，普亭要求烏克蘭讓出領土才願停火，歐洲主要國家及烏...

美俄峰會是普亭外交勝利？盼緩解美俄緊張 拖延新制裁

過去七個月來，莫斯科與華府一直在討論是否舉行峰會，以商討結束烏克蘭戰爭的問題。8日，美國總統川普宣布，他15日將在阿拉斯...

