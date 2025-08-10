歐洲領袖強調謀和不能犧牲烏克蘭 澤倫斯基：全力支持

快訊

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔當局「重視且全力支持」多位歐洲領導人就實現烏克蘭和平並保護烏克蘭與歐洲利益所發表的聯合聲明。

路透社報導，法國、義大利、德國、波蘭、英國、芬蘭及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）領袖昨天指出，樂見美國總統川普（Donald Trump）努力嘗試結束俄烏戰爭，但他們也強調需要對俄羅斯施加壓力並為基輔提供安全保障。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X平台發文寫道：「戰爭須以公正方式結束。我感激所有今日與烏克蘭及我們人民站在一起的人，為了烏克蘭的和平而努力。烏克蘭正捍衛我們歐洲國家的重要安全利益。」

「烏克蘭重視且全力支持馬克宏（EmmanuelMacron）總統、梅洛尼（Giorgia Meloni）總理、梅爾茨（Friedrich Merz）總理、圖斯克（Donald Tusk）總理、施凱爾（Keir Starmer）首相、范德賴恩（Ursulavon der Leyen）主席及史塔布（Alexander Stubb）總統為烏克蘭和平所發布的聲明。」

川普計劃本月15日在美國阿拉斯加會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。川普大力宣傳這場會談有望促成協議，解決俄烏兩國長達3年半的衝突。

澤倫斯基及其歐洲盟友已警告，任何要求烏克蘭放棄大片領土的協議，只會助長俄羅斯的侵略行徑。

