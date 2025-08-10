快訊

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

聽新聞
0:00 / 0:00

普亭會晤川普前 與巴西總統通話討論俄烏戰爭

中央社／ 巴西利亞9日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。路透
俄羅斯總統普亭。路透

巴西總統府表示，總統魯拉今天與俄羅斯總統普亭通話約40分鐘，普亭分享他與美國接觸的內容，以及「俄羅斯與烏克蘭近期和平努力」的相關情況。

路透社報導，聲明指出，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與普亭（Vladimir Putin）也討論了兩國在金磚國家（BRICS）內部的合作，以及「當前的國際政治和經濟局勢」。

這次通話是普亭在預定下週與美國總統川普會晤前，與多位外國領袖密集通話的一環。

普亭昨天也與金磚國家中的中國和印度領導人，以及其他中亞和歐洲國家的總統通話，簡要說明他與美方就烏克蘭戰爭進行的接觸。

普亭 魯拉 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

不是砸錢就能降關稅！美媒曝跟川普談判這招最靈 墨西哥親試奏效

路透：美國務院發言人布魯斯 獲川普提名駐聯合國副大使

歐盟與川普政府談判 凸顯避重就輕高招

FT：黃仁勳見川普後 美發輝達AI晶片銷陸許可

相關新聞

普亭會晤川普前 與巴西總統通話討論俄烏戰爭

巴西總統府表示，總統魯拉今天與俄羅斯總統普亭通話約40分鐘，普亭分享他與美國接觸的內容，以及「俄羅斯與烏克蘭近期和平努力...

美俄宣布會談時機耐人尋味！專家曝雙普顧慮 會談「對普亭更有利」

莫斯科時報報導，美國總統川普與俄羅斯總統普亭預計8月15日在阿拉斯加舉行會談，宣布日期正好是川普對俄羅斯下停火最後通牒的...

川普會在即 歐洲領袖樂見並提歐版俄烏和平方案

美國總統川普即將與俄羅斯總統普亭會面討論終結俄烏戰爭，歐洲領袖今天發布聲明表示，唯有「結合積極外交、力挺烏克蘭以及施壓俄...

川普會地點阿拉斯加 NBC：白宮考慮邀澤倫斯基前往

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天報導，白宮正在考慮邀請烏克蘭總統澤倫斯基訪問阿拉斯加。當地是美國總統川普預...

川普將會普丁 促俄烏停火…預定15日阿拉斯加會面

美國總統川普8日表示，預計15日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普丁會面，也認為烏克蘭戰爭非常接近達成停火協議，據傳其中一個條件...

15日雙普會 談俄烏領土交換

美國總統川普八日宣布，預計十五日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面。川普表示，相信俄烏戰爭非常接近達成停火協議，烏克蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。