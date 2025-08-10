聽新聞
普亭會晤川普前 與巴西總統通話討論俄烏戰爭
巴西總統府表示，總統魯拉今天與俄羅斯總統普亭通話約40分鐘，普亭分享他與美國接觸的內容，以及「俄羅斯與烏克蘭近期和平努力」的相關情況。
路透社報導，聲明指出，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與普亭（Vladimir Putin）也討論了兩國在金磚國家（BRICS）內部的合作，以及「當前的國際政治和經濟局勢」。
這次通話是普亭在預定下週與美國總統川普會晤前，與多位外國領袖密集通話的一環。
普亭昨天也與金磚國家中的中國和印度領導人，以及其他中亞和歐洲國家的總統通話，簡要說明他與美方就烏克蘭戰爭進行的接觸。
