美俄宣布會談時機耐人尋味！專家曝雙普顧慮 會談「對普亭更有利」

莫斯科時報報導，美國總統川普與俄羅斯總統普亭預計8月15日在阿拉斯加舉行會談，宣布日期正好是川普對俄羅斯下停火最後通牒的前一天，引發外界揣測是給雙普下台階的機會。專家普遍也對這次會談促成烏克蘭停火的可能抱持懷疑態度。

卡內基俄羅斯歐亞中心資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為，俄羅斯可以用十幾種方式包裝，製造莫斯科願意讓步、認真談判的印象，「但其核心立場從未改變：要基輔投降」。

報導指出，美俄會談的宣布時機點耐人尋味，正好是川普對俄羅斯下停戰最後通牒期限的前一天，給了雙普下台階的機會。川普7月29日限俄羅斯即日起10天內停火，否則開始實施次級關稅，這個日期在8月8日到期前，美方宣布將與俄羅斯在阿拉斯加舉行會談。

歐洲政策中心民主韌性計畫主任葛林（Sam Greene）談到雙普的顧慮表示，普亭不能讓自己表現像對美方讓步；川普如果不確定制裁真能逼俄停戰就不會貿然行動，「雙方都不想被看成弱勢一方」。葛林認為，會談的目的是讓兩人都有面子，「但整體局面上對普亭更有利」。

卡內基俄羅斯歐亞中心資深研究員鮑諾夫（Alexander Baunov）指出，俄羅斯正試圖將戰爭久拖不決的責任轉嫁給烏克蘭及其盟友，並引導戰事在對自己有利的地區與方式進行。若停火涵蓋長程打擊，將削弱西方對烏克蘭防空支援，對俄方有利；即使提案遭拒，克宮也能將未來傷亡部分歸咎他方，藉此在未遭軍事失敗的情況下塑造自己為「尋求和平」的一方。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述白宮資深官員透露，白宮正在討論邀請烏克蘭總統澤倫斯基出席15日的阿拉斯加美俄會談，但目前尚未敲定任何訪問計畫。