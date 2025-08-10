川普會在即 歐洲領袖樂見並提歐版俄烏和平方案

美國總統川普即將與俄羅斯總統普亭會面討論終結俄烏戰爭，歐洲領袖今天發布聲明表示，唯有「結合積極外交、力挺烏克蘭以及施壓俄羅斯」的方式，才能終結俄烏戰爭。

法新社報導，根據聲明，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等的歐洲領袖說：「我們樂見（美國）總統川普在終止烏克蘭人慘遭殺戮的作為」。

聲明還說：「我們準備好在外交上支持這項作為，並維持對烏克蘭提供實質性的軍事和財力支援，包括透過『志願者聯盟』（Coalition of the Willing）並維護實施對俄羅斯聯邦的限制措施」。

簽署聲明的歐洲領袖還有義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）以及歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

由英、法主導的「志願者聯盟」今年3月在倫敦宣布成立，目標為在俄羅斯與烏克蘭達成某種停火協議後，各國以對烏派兵、支援軍備、協助強化烏軍實力等方式，確保烏克蘭局勢穩定及協議不被破壞，並嚇阻俄羅斯。

另一方面，歐洲官員昨天趕在川普與普亭15日在阿拉斯加州展開會談之前，向美方提出歐版的烏克蘭和平協議。

路透社報導，川普表示，包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的各方即將達成協議，有可能解決迄今打了3年半的俄烏戰爭。

儘管這項潛在的協議細節尚未對外曝光，但川普表示，可能將涉及「有利於雙方的某種領土交換」。這或許會要求烏方放棄相當程度的領土，而澤倫斯基和他歐洲盟友認為，這只會助長俄國的侵略行為。

美國副總統范斯（JD Vance）昨天在倫敦東南方的舍夫寧官邸（Chevening House）會見烏克蘭與歐洲盟友，討論川普力推的和平計畫。

歐洲官員證實歐方代表於會中提出歐版方案，但婉拒說明方案細節。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）則報導指出，歐方官員提出歐版方案內容包括，停火必須是第一步，其他所有步驟都是其次；此外，任何領土交換都必須是對等的，且含堅不可摧的安全保障。

1位美國官員表示，在舍夫寧官邸舉行「長達數小時」的會議，為終結俄烏戰爭取得重要進展。針對歐洲是否有向美國提歐版方案，白宮未立即向路透社置評。

目前還不清楚舍夫寧官邸會議是否取得任何共識，但澤倫斯基說這場會議具有建設性。

他先前拒絕任何領土讓步之舉，並說「烏克蘭不會把土替交給占領者。」