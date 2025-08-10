川普會地點阿拉斯加 NBC：白宮考慮邀澤倫斯基前往
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天報導，白宮正在考慮邀請烏克蘭總統澤倫斯基訪問阿拉斯加。當地是美國總統川普預訂於8月15日與俄羅斯總統普亭會面的地點。
這則報導引述一位美國高層官員和3名了解內部討論的消息人士說法。
其中一人表示：「目前正在討論中。」
報導指出，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的訪問尚未定案，目前尚不清楚他最後是否會前往阿拉斯加參加會談，但可能性仍然存在。
