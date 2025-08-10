快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

川普會地點阿拉斯加 NBC：白宮考慮邀澤倫斯基前往

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天報導，白宮正在考慮邀請烏克蘭總統澤倫斯基訪問阿拉斯加。當地是美國總統川普預訂於8月15日與俄羅斯總統普亭會面的地點。

這則報導引述一位美國高層官員和3名了解內部討論的消息人士說法。

其中一人表示：「目前正在討論中。」

報導指出，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的訪問尚未定案，目前尚不清楚他最後是否會前往阿拉斯加參加會談，但可能性仍然存在。

普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

川普將會普丁 促俄烏停火…預定15日阿拉斯加會面

雙普會將談領土換停火 歐洲與烏官員齊喊：怕是俄虛晃

預告很快與普亭見面 川普：烏克蘭可能拿回部分領土

不喜歡等太久！普亭不見澤倫斯基沒關係 川普仍願與他會談

相關新聞

川普將會普丁 促俄烏停火…預定15日阿拉斯加會面

美國總統川普8日表示，預計15日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普丁會面，也認為烏克蘭戰爭非常接近達成停火協議，據傳其中一個條件...

15日雙普會 談俄烏領土交換

美國總統川普八日宣布，預計十五日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面。川普表示，相信俄烏戰爭非常接近達成停火協議，烏克蘭...

俄對烏無人機攻勢頻率 7月創新高

烏克蘭軍方統計，俄羅斯對烏克蘭的無人機攻擊頻率在七月創新高，總計逾六千一百架次。英國廣播公司（ＢＢＣ）近日發布事實查核結...

俄軍持續進佔烏國領土 基輔民眾對割讓領土變消極

據英國國防部聲明，俄軍在7月份可能佔領烏克蘭領土達500至550平方公里。相較於今年3月，俄軍穩定向前推進，但與6月份相...

又有變數？五角大廈備忘錄曝光 烏克蘭美製武器恐回歸美庫存

美國有線電視新聞網（CNN）引述4名曾閱讀過備忘錄人士說法，五角大廈政策主管7月時撰寫一份備忘錄，允許國防部將原先提供給...

川普將與普亭見面 美英歐烏克蘭4方官員先行會商

英國首相辦公室發言人表示，英國外交大臣拉米（David Lammy）與美國副總統范斯（JD Vance）今天將在英國與烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。