俄對烏無人機攻勢頻率 7月創新高

烏克蘭軍方統計，俄羅斯對烏克蘭的無人機攻擊頻率在七月創新高，總計逾六千一百架次。英國廣播公司（ＢＢＣ）近日發布事實查核結果指出，美國總統川普一月回任以來，俄國對烏克蘭的無人機和飛彈攻擊倍增。

ＢＢＣ六日報導，去年美國時任總統拜登任內，俄國對烏的無人機和飛彈攻擊次數已呈上升，但在川普去年十一月勝選後加速攀升。川普一月廿日回任後，俄國對烏空襲次數更屢創新高，達二○二二年二月俄國侵烏以來最高紀錄。

ＢＢＣ檢視的烏軍統計資料顯示，一月廿日至七月十九日的六個月間，俄國共對烏發射二萬七一五八架次無人機和飛彈；拜登任期最後六個月，俄國對烏相關空襲數據則是一萬一六一四架次。

另一個俄國得以加大對烏空襲的關鍵因素是，俄國在過去一年多大幅提升國內無人機產量。烏克蘭一項最新調查顯示，中國大陸在協助俄國發展本土無人機產業扮演核心要角，廣泛向俄方供應零組件和技術，甚至輸出整條機體產線。

執行調查的烏克蘭智庫國防改革中心告訴中央社，據烏軍估計，僅是俄製「見證者」自殺式無人機，產能今年即可達一年至少三萬架。

無人機產能大幅提升，俄國對烏的無人機攻勢在今年七月創新高，突破六千一百架次。相較下，在二○二二年九月，俄國僅對烏發射約四十架次無人機。