俄軍持續進佔烏國領土 基輔民眾對割讓領土變消極

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
雖著俄國不斷發動空襲，烏克蘭防空系統的士兵不停透過手中平板檢視空中威脅。歐新社
雖著俄國不斷發動空襲，烏克蘭防空系統的士兵不停透過手中平板檢視空中威脅。歐新社

據英國國防部聲明，俄軍在7月份可能佔領烏克蘭領土達500至550平方公里。相較於今年3月，俄軍穩定向前推進，但與6月份相比則差不多。另據美聯社報導，基輔民眾對割讓領土給俄國，已由原先的懷疑變為聽天由命（quiet resignation）。

德國之聲指出，俄軍在頓內次克州取得進展最大，其分頭向波克羅夫斯克的東北與西南方推進，試圖包圍該城鎮並切斷補給線。頓內茨克地區波克羅夫斯克以南領土目前皆處於俄軍控制之下。

至於在俄國領土部分，俄國國防部表示在庫斯克州與貝爾哥羅德州一帶，過去兩周以來俄軍未有顯著進展。

隨著美國總統川普與俄國總統普亭即將會面，美聯社表示基輔街頭對於將領土割讓給烏克蘭已由懷疑變為聽天由命。

67歲的退休人士葉梅莉亞諾娃坦言，「我對這問題有兩個答案；其一，作為愛國人士，我不想妥協。但看到這麼多死亡，我母親住在受砲擊的尼科波爾，我父親在前線作戰，我希望一切儘快結束」。

另一位57歲的退休人士多布林斯卡則說，「我們沒有能力奪回領土。但為避免人們繼續喪命，可暫停軍事行動，簽署某種協議，但不能放棄我們領土」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

8月15日雙普會 談俄烏領土交換

美國總統川普八日宣布，預計十五日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面。川普表示，相信俄烏戰爭非常接近達成停火協議，烏克蘭...

俄對烏無人機攻勢頻率 7月創新高

烏克蘭軍方統計，俄羅斯對烏克蘭的無人機攻擊頻率在七月創新高，總計逾六千一百架次。英國廣播公司（ＢＢＣ）近日發布事實查核結...

俄軍持續進佔烏國領土 基輔民眾對割讓領土變消極

據英國國防部聲明，俄軍在7月份可能佔領烏克蘭領土達500至550平方公里。相較於今年3月，俄軍穩定向前推進，但與6月份相...

又有變數？五角大廈備忘錄曝光 烏克蘭美製武器恐回歸美庫存

美國有線電視新聞網（CNN）引述4名曾閱讀過備忘錄人士說法，五角大廈政策主管7月時撰寫一份備忘錄，允許國防部將原先提供給...

川普將與普亭見面 美英歐烏克蘭4方官員先行會商

英國首相辦公室發言人表示，英國外交大臣拉米（David Lammy）與美國副總統范斯（JD Vance）今天將在英國與烏...

雙普會將登場 烏克蘭未上談判桌？澤倫斯基撂狠話「將導致僵局」

針對美國總統川普與俄國總統普亭即將舉行峰會，烏克蘭總統澤倫斯基警告任何將基輔排除在外的和平協議，都將導致「僵局」。

