俄軍持續進佔烏國領土 基輔民眾對割讓領土變消極

據英國國防部聲明，俄軍在7月份可能佔領烏克蘭領土達500至550平方公里。相較於今年3月，俄軍穩定向前推進，但與6月份相比則差不多。另據美聯社報導，基輔民眾對割讓領土給俄國，已由原先的懷疑變為聽天由命（quiet resignation）。

德國之聲指出，俄軍在頓內次克州取得進展最大，其分頭向波克羅夫斯克的東北與西南方推進，試圖包圍該城鎮並切斷補給線。頓內茨克地區波克羅夫斯克以南領土目前皆處於俄軍控制之下。

至於在俄國領土部分，俄國國防部表示在庫斯克州與貝爾哥羅德州一帶，過去兩周以來俄軍未有顯著進展。

隨著美國總統川普與俄國總統普亭即將會面，美聯社表示基輔街頭對於將領土割讓給烏克蘭已由懷疑變為聽天由命。

67歲的退休人士葉梅莉亞諾娃坦言，「我對這問題有兩個答案；其一，作為愛國人士，我不想妥協。但看到這麼多死亡，我母親住在受砲擊的尼科波爾，我父親在前線作戰，我希望一切儘快結束」。

另一位57歲的退休人士多布林斯卡則說，「我們沒有能力奪回領土。但為避免人們繼續喪命，可暫停軍事行動，簽署某種協議，但不能放棄我們領土」。