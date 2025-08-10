聽新聞
0:00 / 0:00

8月15日雙普會 談俄烏領土交換

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒茅毅／連線報導
美國總統川普（左）八日宣布，十五日將在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭（右）；圖為兩人二○一八年七月十六日在芬蘭首都赫爾辛基見面。美聯社
美國總統川普（左）八日宣布，十五日將在阿拉斯加州會晤俄羅斯總統普亭（右）；圖為兩人二○一八年七月十六日在芬蘭首都赫爾辛基見面。美聯社

美國總統川普八日宣布，預計十五日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面。川普表示，相信俄烏戰爭非常接近達成停火協議，烏克蘭總統澤倫斯基必須準備好簽署協議，烏克蘭可能拿回一部分領土，俄烏也可能交換部分領土。

川普八日在自創社群媒體真實社群發文公布「雙普會」日期地點，表示備受矚目的美俄領袖會面將在偉大之州阿拉斯加舉行。川普同日在白宮接待亞塞拜然總統阿利耶夫和亞美尼亞總理帕希尼揚，雙方簽署和平協議以結束數十年衝突。

川普也對記者說，歐洲國家領袖、普亭和澤倫斯基都希望見到和平，澤倫斯基沒權力做某些決定，必須做好準備，取得和談所有要件。至於領土，川普沒否認俄國可能取得已占領的烏克蘭領土。

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫九日證實雙普會十五日在阿拉斯加舉行，重點為烏克蘭長期和平方案，已邀川普下次訪俄會晤普亭。澤倫斯基九日聲明，烏克蘭領土完整性不容協商，一切排除基輔的和平協議產生的解方都將行不通。

彭博八日引述知情人士報導，美俄正致力達成協議以使俄烏停戰。該協議將鎖定俄羅斯侵烏期間奪占的烏克蘭領土。普亭要求烏克蘭將整個烏東頓巴斯地區和俄國二○一四年兼併的克里米亞半島割讓給俄方。

這些知情人士指稱，根據官員們商討中的協議條款，俄國將沿著目前的俄烏戰線停止對烏克蘭赫松及札波羅熱地區的攻勢。這些人士說，為了計畫雙普會，美俄官員正致力在領土問題上達成協議，美國也正致力爭取烏克蘭及其歐洲盟友對該協議的支持，但目前遠未確定。

彭博報導說，如此結果將代表普亭的一大勝利，他長久以來尋求與美國直接談判俄烏終戰條款，將烏克蘭及其歐洲盟友邊緣化。一位白宮發言人對路透聲稱，彭博前述報導出於臆測；一位克宮發言人也未對該報導置評。

華爾街日報九日引述曾聽取簡報的官員報導，普亭六日已向當時訪俄的美國中東特使威科夫說，若基輔同意從烏東整個頓內次克地區撤軍，他將同意全面停火。屆時莫斯科將控制頓內次克、盧甘斯克及克里米亞。俄國目前占領頓內次克及盧甘斯克大部分地區，但烏軍仍堅守這兩地包括若干關鍵「要塞城市」的領土。

川普和威科夫等美國官員六至八日和歐烏官員舉行一系列通話，川普僅六日參與。兩位歐洲官員透露，威科夫八日向歐方說，俄國提案包括兩階段，第一階段是烏軍撤出頓內次克，當前戰線凍結；第二階段是川普、普亭達成最終和平計畫後，再與澤倫斯基協商。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

雙普會將登場 烏克蘭未上談判桌？澤倫斯基撂狠話「將導致僵局」

各自打算盤 川普將親自會面普亭！美俄峰會談判焦點一次看

圖表看時事／川普徵100%晶片關稅！台灣半導體輸美出口額近年翻倍 一圖看營收占比

雙普會將談領土換停火 歐洲與烏官員齊喊：怕是俄虛晃

相關新聞

8月15日雙普會 談俄烏領土交換

美國總統川普八日宣布，預計十五日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面。川普表示，相信俄烏戰爭非常接近達成停火協議，烏克蘭...

俄對烏無人機攻勢頻率 7月創新高

烏克蘭軍方統計，俄羅斯對烏克蘭的無人機攻擊頻率在七月創新高，總計逾六千一百架次。英國廣播公司（ＢＢＣ）近日發布事實查核結...

俄軍持續進佔烏國領土 基輔民眾對割讓領土變消極

據英國國防部聲明，俄軍在7月份可能佔領烏克蘭領土達500至550平方公里。相較於今年3月，俄軍穩定向前推進，但與6月份相...

又有變數？五角大廈備忘錄曝光 烏克蘭美製武器恐回歸美庫存

美國有線電視新聞網（CNN）引述4名曾閱讀過備忘錄人士說法，五角大廈政策主管7月時撰寫一份備忘錄，允許國防部將原先提供給...

川普將與普亭見面 美英歐烏克蘭4方官員先行會商

英國首相辦公室發言人表示，英國外交大臣拉米（David Lammy）與美國副總統范斯（JD Vance）今天將在英國與烏...

雙普會將登場 烏克蘭未上談判桌？澤倫斯基撂狠話「將導致僵局」

針對美國總統川普與俄國總統普亭即將舉行峰會，烏克蘭總統澤倫斯基警告任何將基輔排除在外的和平協議，都將導致「僵局」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。