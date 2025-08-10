8月15日雙普會 談俄烏領土交換

美國總統川普八日宣布，預計十五日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面。川普表示，相信俄烏戰爭非常接近達成停火協議，烏克蘭總統澤倫斯基必須準備好簽署協議，烏克蘭可能拿回一部分領土，俄烏也可能交換部分領土。

川普八日在自創社群媒體真實社群發文公布「雙普會」日期地點，表示備受矚目的美俄領袖會面將在偉大之州阿拉斯加舉行。川普同日在白宮接待亞塞拜然總統阿利耶夫和亞美尼亞總理帕希尼揚，雙方簽署和平協議以結束數十年衝突。

川普也對記者說，歐洲國家領袖、普亭和澤倫斯基都希望見到和平，澤倫斯基沒權力做某些決定，必須做好準備，取得和談所有要件。至於領土，川普沒否認俄國可能取得已占領的烏克蘭領土。

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫九日證實雙普會十五日在阿拉斯加舉行，重點為烏克蘭長期和平方案，已邀川普下次訪俄會晤普亭。澤倫斯基九日聲明，烏克蘭領土完整性不容協商，一切排除基輔的和平協議產生的解方都將行不通。

彭博八日引述知情人士報導，美俄正致力達成協議以使俄烏停戰。該協議將鎖定俄羅斯侵烏期間奪占的烏克蘭領土。普亭要求烏克蘭將整個烏東頓巴斯地區和俄國二○一四年兼併的克里米亞半島割讓給俄方。

這些知情人士指稱，根據官員們商討中的協議條款，俄國將沿著目前的俄烏戰線停止對烏克蘭赫松及札波羅熱地區的攻勢。這些人士說，為了計畫雙普會，美俄官員正致力在領土問題上達成協議，美國也正致力爭取烏克蘭及其歐洲盟友對該協議的支持，但目前遠未確定。

彭博報導說，如此結果將代表普亭的一大勝利，他長久以來尋求與美國直接談判俄烏終戰條款，將烏克蘭及其歐洲盟友邊緣化。一位白宮發言人對路透聲稱，彭博前述報導出於臆測；一位克宮發言人也未對該報導置評。

華爾街日報九日引述曾聽取簡報的官員報導，普亭六日已向當時訪俄的美國中東特使威科夫說，若基輔同意從烏東整個頓內次克地區撤軍，他將同意全面停火。屆時莫斯科將控制頓內次克、盧甘斯克及克里米亞。俄國目前占領頓內次克及盧甘斯克大部分地區，但烏軍仍堅守這兩地包括若干關鍵「要塞城市」的領土。

川普和威科夫等美國官員六至八日和歐烏官員舉行一系列通話，川普僅六日參與。兩位歐洲官員透露，威科夫八日向歐方說，俄國提案包括兩階段，第一階段是烏軍撤出頓內次克，當前戰線凍結；第二階段是川普、普亭達成最終和平計畫後，再與澤倫斯基協商。