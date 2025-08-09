又有變數？五角大廈備忘錄曝光 烏克蘭美製武器恐回歸美庫存

美國有線電視新聞網（CNN）引述4名曾閱讀過備忘錄人士說法，五角大廈政策主管7月時撰寫一份備忘錄，允許國防部將原先提供給烏克蘭的部分武器與裝備運回美國庫存。此一重大轉變恐讓原本預留給烏克蘭的數十億美元，轉為補充日益減少的美國武器供應。

CNN指出，在美國總統川普下周可能會與俄國總統普亭進行會面前，這份備忘錄為本已狀態不明的美國對烏武器運輸增添更多不確定性。

即使川普已放行透過北約向烏克蘭提供美製武器的計畫，五角大廈內部仍深憂在戰爭中武裝基輔，將犧牲美國庫存，特別是攔截飛彈、防空系統及砲彈等出現供應短缺，卻因戰爭而受高度評價的武器更是如此。

防長赫塞斯7月時才依據負責制定政策的次長柯伯吉所撰寫的備忘錄，暫停大量武器運送至烏克蘭。柯伯吉是著名的武裝烏克蘭懷疑論者。

雖然暫停令公開後不久後即為川普撤銷，並承諾持續提供烏克蘭防禦性武器，以因應俄國幾乎每天都發起的攻擊。川普也與北約達成協議，向烏克蘭提供價值數十億美元的武器，並由美國製造、歐洲盟友買單。

但柯伯吉備忘錄仍有效，其中一項先前未披露的條款允許五角大廈，將「烏克蘭安全援助倡議」中專門為烏國製造的武器轉回美國庫存。消息人士稱，這些武器似乎還未轉回，但該條款恐讓烏克蘭損失在接下來數個月甚至是數年內交付，價值數十億美元的美製物資。

一名看過備忘錄的消息人士說，「這份備忘錄授權國防部收回已和烏克蘭簽署合約的武器，破壞美國為幫助烏克蘭滿足其需求而採取的措施」。這也破壞「烏克蘭安全援助倡議」的初衷，該倡議由國會設立並撥款給五角大廈，使其直接向美國國防製造商為烏克蘭購買武器。

消息人士向CNN表示，按五角大廈的新政策，仍不清楚這筆資金生產的武器最終是否會到烏克蘭手中。五角大廈不願回應報導。不過，知情人士說，將「烏克蘭安全援助倡議」生產的武器轉回美國庫存將違反《扣留控制法案》。該法強化國會權力，並要求總統在國會授權的任何資金遭延遲或扣留時通知立法者。