川普將與普亭見面 美英歐烏克蘭4方官員先行會商

英國首相辦公室發言人表示，英國外交大臣拉米（David Lammy）與美國副總統范斯（JD Vance）今天將在英國與烏克蘭及歐洲的盟友會面，討論美國總統川普推動烏克蘭和平的行動。

路透社報導，唐寧街（Downing Street）發言人還說，這場安全會議召開前，英國首相施凱爾（Keir Starmer）已與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，討論了川普（Donald Trump）為促使俄烏戰爭結束的提案。

川普昨天宣布，他將於15日在美國阿拉斯加州（Alaska）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行會談。

英國首相辦公室發言人表示：「首相今天上午與澤倫斯基總統談話，他們期待來自歐洲、烏克蘭和美國的國家安全顧問今天舉行的會議。這場會議是由英國外交大臣和美國副總統主持。」

發言人還說，施凱爾與澤倫斯基皆「同意，為了商討如何推進達成公正與持久的和平，這場會議至關重要」。