雙普會將登場 烏克蘭未上談判桌？澤倫斯基撂狠話「將導致僵局」

針對美國總統川普與俄國總統普亭即將舉行峰會，烏克蘭總統澤倫斯基警告任何將基輔排除在外的和平協議，都將導致「僵局」。

美聯社指出，川普與普亭擬於15日會面被外界視為突破。川普先前曾說，即使普亭不願與澤倫斯基會面，其也願與普亭先會面，引發烏克蘭可能遭邊緣化的憂慮。

澤倫斯基在即時通訊應用程式Telegram發布聲明，烏克蘭憲法賦予的領土完整不容談判，並強調永久的和平必須在談判桌上有烏克蘭的聲音。烏克蘭「不會因俄國所做的給予其任何獎勵」，「烏克蘭人不會將自己土地拱手讓給占領者」。

當談到烏克蘭人憂心雙普會可能讓基輔與歐洲利益邊緣化時，澤倫斯基表示「任何沒有烏克蘭的決定也是違背和平的決定，不會帶來任何結果。這些都是無效的決定，永遠不會生效」。

烏克蘭官員先前曾私下向美聯社說，對於一項事實承認烏克蘭無力軍事收復失土的和平協議，基輔立場可能鬆動。

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）9日在聲明中說，「我們的代表團直接飛越白令海峽，在阿拉斯加舉行如此重要且備受期待的兩國領導人峰會，似乎完全合理」。

美聯社說，這場峰會對歷時三年多且導致數萬人死亡的俄烏戰爭非常關鍵。雖然莫斯科與基輔在和平條件上出現嚴重分歧，無法保證會面就能停止戰鬥。

在正式敲定日期與地點前，川普在白宮向記者表示，任何協議都可能涉及「部分領土交換」，不過沒有說明細節。包括與克林姆林宮相近的分析家認為，除已宣布併吞的4個地區外，俄國可能主動放棄控制的領土。

川普表示，與普亭的會面將在包含澤倫斯基在內的任何正式會談前舉行。他宣布在美國領土接待美國的一位對手，打破兩人會在第三國會面的預測。美國與其盟友先前一直因烏克蘭戰爭孤立俄國，川普如今的舉措對普亭而言形同一種肯定。

美聯社指出，川普在兩人會晤前施壓俄國迫使其停火的努力卻毫無進展。俄軍正緩慢地深入烏克蘭，同時不斷轟炸烏國城市，烏國與俄國的和平條件也相距甚遠。

烏克蘭空軍9日宣布，俄國夜間派出47架無人機，其中16架為烏軍攔截，另31架則襲擊15個不同地點的目標，烏國空軍也擊落俄國2枚飛彈中的1枚。俄國國防部則說，其防空部隊午夜時在俄國與黑海上空擊落97架烏克蘭無人機，早上又擊落21架。