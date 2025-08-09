各自打算盤 川普將親自會面普亭！美俄峰會談判焦點一次看

（德國之聲中文網）美俄雙方已確認，俄羅斯總統普亭與美國總統川普將於8月15日在美國西北部的阿拉斯加州親自會面，討論結束烏克蘭戰爭的問題。

川普曾在2024年11月總統選舉前承諾，上任後24小時內結束戰爭。但截至目前，這一目標已延遲約200天。川普表示，這次與普亭的會面意在加速和平進程。

克里姆林宮顧問尤裡·烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，選在阿拉斯加會面十分合理，「俄羅斯與美國是近鄰，派代表飛越白令海峽去阿拉斯加舉行重要峰會，很合邏輯」。

川普的目標是什麼？

作為自詡的「談判高手」，川普希望通過展現其調解能力，取得重大和平進展。其親密盟友、以色列總理內唐亞胡甚至提議提名川普諾貝爾和平獎。

在實際衝突層面，川普想實現停火，哪怕不是永久停戰，也希望實現實質性停火。

此外川普還想促成三方會談，邀請普亭和烏克蘭總統澤倫斯基共同參與，但目前兩人都未能就此安排達成一致。

普亭的訴求是什麼？

普亭希望阻止北約（NATO）進一步向東擴張。因此，他可能會試圖說服川普反對烏克蘭加入北約。

另一個關鍵點是防止北約在烏克蘭境內設立軍事存在。普亭還希望烏克蘭建立一個親俄的新政府。

此外，普亭曾多次要求將烏克蘭戰爭中被俄軍佔領的部分地區永久並入俄羅斯，因此預計其很可能希望在此次會談中獲得川普的支持。

談判焦點有哪些？

最大的爭議點是戰爭行動。俄羅斯對烏克蘭軍事和民用目標的攻擊導致大量平民傷亡，包括兒童。越來越多的烏克蘭基礎設施被俄羅斯無人機和導彈摧毀。

與此同時，烏克蘭也開始對俄羅斯本土發動空襲。但烏克蘭最渴望的是結束戰爭，遏制軍民死亡數字繼續攀升。但代價是什麼？

專家預測，俄羅斯很可能不會願意在沒有被做出讓步的情況下結束戰爭。北約成員資格是核心爭議點。

烏克蘭希望加入跨大西洋防禦聯盟，以獲得集體防禦保障：根據條約，若一國遭攻擊，其他成員國須提供軍事援助。

烏克蘭認為，加入北約能大幅降低未來俄羅斯再次發動攻擊的可能性，因為北約成員包括擁有核武的美國、英國和法國。

邊界問題

邊界問題也將成為談判重點。烏克蘭堅持恢復戰前的全部主權和邊界，但俄羅斯不太可能同意這一點。普亭希望將俄軍佔領的地區正式納入俄羅斯版圖。

目前，俄羅斯軍隊佔據了烏克蘭東部四個州——盧甘斯克、頓涅茨克、紮波羅熱和赫爾松的大部分地區，俄羅斯對這些地區提出主權要求。

此外，俄羅斯還控制著烏克蘭其他部分地區，以及2014年併吞的克里米亞半島。

