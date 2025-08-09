川普將會普亭 烏國沒有被邀請？澤倫斯基放話：絕不割讓領土

快訊

中央社／ 基輔9日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

美國總統川普昨天宣布15日將與俄羅斯總統普亭會面，並透露解決俄國與烏克蘭衝突的協議將涉及領土交換。烏克蘭總統澤倫斯基今天則強調，烏克蘭人不會將土地讓給占領者。

綜合路透社和法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群媒體發文表示，烏克蘭已準備好迎接能帶來和平的實質解決方案。但他同時警告，沒有基輔參與的任何解決方案都無法帶來和平，他並排除將領土割讓給俄羅斯。

川普（Donald Trump）昨天在白宮見證亞美尼亞與亞塞拜然領袖簽署和平協議時對媒體記者表示，攸關俄烏和平的協議已接近完成，內容包括「一些領土交換，以利兩國」，但他未透露更多細節。

俄羅斯和烏克蘭今年來已舉行了3輪和談，都無顯著成果。而川普和普亭（Vladimir Putin）即將在美國阿拉斯加州舉行的峰會能否讓和平更快實現，仍不得而知。

美國、歐洲和烏克蘭已多次呼籲停火，都遭到普亭抗拒；他也排除現階段與澤倫斯基會談。但澤倫斯基表示，兩人會晤對於推動協議是必要的。

這次川普與普亭會面將是4年多來美俄現任總統首次峰會，上次是2021年6月時任美國總統拜登（Joe Biden）和普亭在日內瓦會面。

川普和普亭上一次會面則要回溯至2019年的20國集團（G20）峰會期間。但川普今年1月重返白宮後，兩人已多次通話。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

