川普新制裁大限將至 美俄宣布15日峰會…普亭打什麼算盤？

過去七個月來，莫斯科與華府一直在討論是否舉行峰會，以商討結束烏克蘭戰爭的問題。8日，美國總統川普宣布，他將15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會面。阿拉斯加是1867年俄羅斯帝國以720萬美元賣給美國的土地，當時沙皇亞歷山大二世因戰爭債務不堪重負。

川普在社群媒體上宣布消息，但未提供更多細節。考慮到此次會談不涉及烏克蘭，立即取得突破的機會被認為微乎其微。然而，這次峰會本身已代表美國政策的顯著轉變。自2022年普亭入侵烏克蘭，造成數十萬人死亡及兩國廣泛破壞以來，西方國家大多將普亭視為不受歡迎的人物。美國總統願意與他會面，本身對克里姆林宮而言就是一場外交勝利。

自從川普今年1月上任以來，美國與俄羅斯多次提及雙邊峰會的可能性。雖然普亭一直渴望這樣的會面，但他認為俄羅斯在烏克蘭戰場上仍有進展，因此不願採取具體行動結束戰爭。川普起初對俄羅斯持支持態度，批評美國對烏克蘭的軍事援助，並在結束戰爭看似無望時多次推遲與普亭的會面。他曾多次表達對此的沮喪，並將8日定為最後期限，威脅若普亭不結束戰爭，將實施新制裁。7日，川普部分兌現威脅，將對印度進口商品的關稅提高至50%，以懲罰印度持續進口俄羅斯石油。

俄羅斯提出峰會要求時，正值川普新制裁的期限即將到來。峰會消息在川普特使威科夫6日於克里姆林宮與普亭會晤後不久傳出，儘管雙方未詳細透露會談內容。

普亭可能利用峰會作為拖延戰術，同時試圖改善與美國的緊張關係。從更大層面看，這次峰會符合普亭的國際觀，即大國應自行決定勢力範圍，類似1945年史達林與美國總統羅斯福及英國首相邱吉爾在雅爾達會晤，瓜分戰後歐洲的做法。普亭認為，俄羅斯的龐大核武庫使其仍為世界強國，儘管除了能源外，俄羅斯幾乎沒有其他為世界所需的產品。

雖然川普威脅對俄羅斯實施嚴厲的直接和間接制裁以結束戰爭，但他承認這些制裁可能無效。能源銷售使俄羅斯能夠承受西方迄今最嚴厲的制裁，且俄羅斯與美國的直接貿易極少。川普尚未對俄羅斯進口商品實施對其他貿易夥伴的嚴厲關稅。他在接受CNBC採訪時表示，若能源價格再下降10美元，普亭可能會停止殺戮，但川普尚未制裁俄羅斯石油的最大進口國中國，而印度官員也表示將繼續購買俄羅斯石油。