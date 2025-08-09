烏克蘭戰地記者遭俄羈押身亡 基輔告別式逾百人送行

烏克蘭記者羅什奇娜潛入俄羅斯佔領區採訪時被俄軍羈押，去年10月證實不幸身亡，今天於基輔舉行告別式並安葬；逾百人出席送別，氣氛哀戚。不少與她共事者緬懷她對新聞工作的執著與熱誠，指「她是我見過最優秀的記者。」

羅什奇娜（Viktoriia Roshchyna）靈柩先於基輔聖米迦勒金頂修道院舉行安息彌撒，儀式中靈柩未開啟，頂部覆蓋圓形麵包，未安排瞻仰遺容。彌撒後，送葬隊伍徒步前往獨立廣場，沿途不少民眾駐足致意，有店員單膝下跪表達敬意。現場亦傳出「願榮光歸於烏克蘭」、「願榮光歸於維多莉亞」等口號，氣氛莊嚴。

在獨立廣場舉行的簡短告別儀式上，羅什奇娜的親友、同事、議員、外交官與市民等齊聚一堂，多數人身著黑衣、手持鮮花。曾與她共事的前烏媒Hromadske主編卡雅基娜（Angelina Karyakina）致詞表示，羅什奇娜工作態度嚴謹，從不輕言放棄，對新聞充滿使命感，「這對她而言，不僅是一份工作，更是一種呼召。」

羅什奇娜自2022年俄烏戰爭全面爆發以來，多次深入佔領區採訪，揭露俄軍對平民施加酷刑、強迫失蹤等人權侵害。她2022與2023年間曾兩度被俄軍拘留，自2023年8月起失聯，2024年10月確認死亡，享年27歲。遺體於今年2月透過戰俘遺體交換返國，遺體多處出血，部分器官缺失，顯示其死因疑點重重。

烏克蘭檢察總長本月7日宣布，就羅什奇娜在俄羅斯塔根羅格（Taganrog）羈押期間遭虐待致死一案，正式起訴當地拘留所長。據「基輔獨立報」報導調查所得，羅什奇娜生前遭受毒打、凌辱，白天不准坐臥，並遭剝奪飲水等基本權利。

曾與羅什奇娜共事的記者西維耶茨（Liza Siviets）受訪時向中央社記者表示，當得知遺體情況時難以接受，「無法想像她被囚期間經歷了什麼。」她哽咽說，自己已沒有繼續記者工作，「這種事有可能發生在我們身上。」

羅什奇娜的故事亦被拍攝成紀錄片「維卡的最後工作」，導演佩瑞佩利齊亞（Anna Perepelytsia）指出，羅什奇娜深入佔領區，是為替無聲者發聲，「她想找到那些被俄軍囚禁於地下室的烏克蘭人，讓外界聽見他們的聲音。因為世界聽得太多俄羅斯的政治宣傳，如他們在佔領區進行合法公投是假的。維多莉亞就希望占領區中，每一個烏人的聲音都可以被聽見。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月2日宣布，追授羅什奇娜國家最高榮譽「自由勳章」，肯定她在捍衛民主、主權與人權方面的貢獻。

儀式尾聲，大批市民步向靈柩獻花，有人難掩悲傷淚流滿面，也有人靜靜相擁。羅什奇娜隨後被安葬於基輔拜科夫公墓（Baikove Cemetery） 。

曾擔任羅什奇娜編輯的維多莉亞‧科洛米耶茨（Viktoriia Kolomiiets）站在墓前獻花致意，神情哀傷。她向記者回憶，過往曾因編輯錯誤遭羅什奇娜糾正，「有次她半夜打電話來說要補充段落。」

科洛米耶茨一度對她沒有好感，但隨著時間推移，科洛米耶茨理解羅什奇娜對工作的堅持，力臻完美，「我們（記者）可能只是嘗試透過社群媒體或官方資料來寫新聞，但維多莉亞追求更多，她總是追求現場，親眼見證一切。這成為她的絕筆，我們需要延續她的精神。」

她說，「她是一位專業的記者，也是我見過最優秀的記者。」