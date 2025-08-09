川普宣布將於15日會晤普亭 俄方「烏東換停戰」提案曝光

美國總統川普8日表示，預計15日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭會面，也認為烏克蘭戰爭非常接近達成停火協議，並提到俄烏兩國可能交換部分領土。華爾街日報引述歐洲和烏克蘭官員報導，普亭日前向川普政府提出一項全面停火提案，要求基輔作出重大領土讓步，並推動全球承認俄方領土主張，以換取停止戰鬥。

普亭6日向訪俄的美國特使威科夫（Steve Witkoff）傳達該提案，歐美外交圈急忙想釐清細節。據報導，普亭要求烏克蘭交出東烏頓巴斯地區，但除了停止戰鬥之外，並未承諾其他太多內容，歐洲官員對此態度極為保留。川普6日表示，普亭的提案不算是突破，但足以讓兩人最快下周舉行的峰會籌備工作啟動。

俄烏兩國戰線目前不僅限於頓巴斯地區，俄羅斯占領烏克蘭的頓內次克與盧甘斯克兩州大部分地區，但烏克蘭軍隊仍控制著相當大面積的區域，包括一些現在成為防禦重鎮的重要城市。普亭的提案可能意味著俄羅斯改變之前的要求，即俄國完全控制整個前線沿線、包括超出頓巴斯的地區。

知情官員表示，普亭告訴威科夫，如果烏克蘭同意從整個頓內次克地區撤軍，就會同意完全停火。俄羅斯此後將控制頓內次克與盧甘斯克，以及2014年兼併的克里米亞半島。

歐洲與烏克蘭官員在一系列通話中聽取了川普與威科夫的簡報，但他們擔心普亭只是利用這項提案作為策略，一方面避免美國實施懲罰性新制裁與關稅，另一方面則繼續戰爭。

據報導，川普本人參加6日的第一次通話，與會者還包括威科夫、副總統范斯及國務卿魯比歐。7日的第二次通話則未有川普出席，但美國烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）加入。

據2名歐洲官員透露，威科夫在8日的第3通電話中告知，俄方提案包含2個階段。第一階段是烏克蘭從頓內次克撤軍並凍結戰線，第二階段是普亭與川普將同意最終和平方案，並與烏克蘭總統澤倫斯基談判該方案。

歐洲方面試圖釐清提案中的一個關鍵問題，即俄軍同樣控制部分地區的烏南扎波羅熱州與赫爾松州處理方式。知情官員透露，6日與7日通話結束後，各方對普亭打算凍結現有前線，還是最終完全撤出這些地區，留下了相互矛盾的印象。

該提案並未直接涉及烏克蘭尋求安全保障，包括短期內加入北約。而作為提案的一部分，普亭表示俄羅斯政府將通過立法，承諾不攻擊烏克蘭或歐洲，但歐洲官員對此深表懷疑。

克里姆林宮並未回應多次置評請求；一名參加了6日通話的烏克蘭官員則表示，基輔原則上不反對任何提案，但停火是推進任何進一步行動的前提條件。