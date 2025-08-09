俄對烏無人機攻勢7月創新高 川普就職後攻擊倍增

烏克蘭軍方統計，俄羅斯對烏克蘭的無人機攻擊頻率今年7月創新高，總計超過6100架次。英國廣播公司（BBC）近日發布事實查核結果，指出自美國總統川普1月就職以來，俄羅斯對烏克蘭的無人機和飛彈攻擊倍增。

BBC分析，前美國總統拜登（Joe Biden）任內，俄羅斯對烏克蘭發動的無人機和飛彈攻擊次數在2024年已呈上升趨勢，但在現任總統川普（Donald Trump）於當年11月勝選後加速攀升。今年1月川普就職後，俄羅斯對烏克蘭的空襲次數更是屢創新高，達2022年2月侵略戰爭全面爆發以來最高紀錄。

經BBC檢視的烏克蘭軍方統計彙整資料顯示，今年1月20日川普上任至7月19日之間，長達6個月，俄羅斯總計對烏克蘭發射2萬7158架次無人機和飛彈；拜登在任的最後6個月期間，俄對烏相關空襲數據則是1萬1614架次。2萬7158約為1萬1614的2.34倍。

川普去年在競選總統期間即多次宣告，將強力促成俄烏結束戰事。不過，莫斯科當局迄今對烏立場未見實質鬆動，且在一再擱置烏俄領袖會談的同時，對美俄領袖會談與改善美俄關係展現明顯較積極的態度。

儘管BBC事實查核側重比較在拜登與川普總統任內，莫斯科行為模式的差異，另一個促成俄羅斯得以加大對烏空襲攻勢的關鍵因素是，在過去一年多，俄羅斯已大幅提升國內的無人機產量，而這是在拜登任內即發生的現象。

另一方面，烏克蘭一項最新調查顯示，中國在協助俄羅斯發展本土無人機產業扮演核心要角，廣泛向俄方供應零組件和技術，甚至輸出整條機體產線。執行調查的烏克蘭智庫「國防改革中心」（CDR）告訴中央社，據烏克蘭軍方估計，僅是俄製「見證者」（Shahed）自殺式無人機，產能今年即可達一年「至少」3萬架。這還不包括其他款俄產無人機。

在無人機產能大幅提升的背景下，俄羅斯對烏克蘭的無人機攻勢在今年7月創新高，突破6100架次。儘管各家媒體報導引述的統計或估計數字有些微出入，烏方知情人士告訴中央社，若僅計入「見證者」，則俄羅斯今年7月對烏發射的無人機架次為6129；若同時計入其他款無人機，則是6297架次。

相較之下，在2022年9月，俄羅斯僅對烏發射約40架次無人機。此外，烏克蘭國防部情報總局（HUR）近日表示，俄羅斯的彈道飛彈產能已達1個月85枚，較2024年4月的一個月44枚顯著增加。

一如烏克蘭，俄羅斯也持續提升無人機性能、精進戰法。英國「泰晤士報」（The Times）今天報導，烏克蘭軍事分析師近幾個月陸續示警，俄羅斯給國產「見證者」系列無人機加裝可獨立即時分析熱能、雷達、視覺等資料的人工智慧（AI）模組，以及可用於從俄羅斯本土操控侵烏無人機的無線電控制系統。各項改良對烏方構成不容輕忽的挑戰。