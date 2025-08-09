美俄峰會前 川普：俄烏不需會晤

美國總統川普七月廿九日指稱，自當天起的十天後（即自八月八日○時起），若俄烏未達成停火協議，就會祭出關稅與其他措施。對此話是否仍算數或有彈性，川普七日說，「我們要看看他（俄羅斯總統普亭）怎麼說，這將取決於他」。

川普還說，俄方想和他會面，「我會竭盡所能去阻止殺戮」；而普亭與他會面前，並不需要先和烏克蘭總統澤倫斯基會晤。澤倫斯基七日晚間發表談話，強調烏克蘭有權參與任何與自身有關的協議，若要達成俄烏戰爭的公平解決方案，必須包括三方領袖會談。

另外，印度總理莫迪八日和普亭通話。莫迪在社群媒體Ｘ寫道，與「吾友」普亭的談話非常好又很詳細，「感謝他和我分享在烏克蘭的最新發展」。印度外交部也宣布，莫迪邀普亭今年稍晚訪問新德里出席第廿三屆印俄年度峰會。去年在莫斯科舉行第廿二屆。

印度國安顧問多瓦爾七日先後和俄國國安會秘書蕭伊古及普亭會談。蕭、多均強調俄印關係的重要性。根據克里姆林宮釋出的官方影片，普、多兩人握手，蕭、普亭的外交政策顧問鄂夏柯夫及印度駐俄大使庫瑪作陪，但克宮未透露這場會談的內容。

另據俄國國際傳真社報導，多瓦爾表示，新德里正期待普亭在今年結束前訪印；「我們現在已建立非常好的關係，我們很重視珍惜這些關係、貴我兩國間的戰略夥伴關係」。印度原計畫派國防部長辛赫在今後幾周內赴華府，宣布若干對美軍購，但此行已喊卡。

另據路透八日引述三位知情印度官員獨家報導，印度已擱置新購美製武器及飛機的計畫。報導說，這是印度不滿川普對印度輸美商品徵高關稅的第一個具體跡象，川普也使美印關係跌至近幾十年來的新低點。

中國大陸國家主席習近平八日也應約和俄國總統普亭通話。對美俄即將舉行峰會，習近平表態樂見美俄保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。

央視新聞聯播八日晚間報導，普亭向習近平介紹俄方對烏克蘭危機當前形勢的看法和美俄最近接觸溝通情況，表示俄方高度讚賞中方為政治解決危機發揮的建設性作用，中俄全面戰略協作夥伴關係任何形勢下都不會改變，俄方願繼續與中方保持密切溝通。