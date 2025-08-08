俄烏有望停戰？波蘭媒體曝美特使遞交「有利」普亭的提案

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
波蘭新聞媒體Onet 7日獲悉，美國總統川普的特使威科夫日前赴莫斯科，與俄羅斯總統普亭會談期間，遞交一份美方關於烏克蘭的「有利」提案細節。

據烏克蘭真理報轉述，雖然Onet未透露消息來源，但稱該提案已與歐洲國家協調。報導稱：「我們獲悉，莫斯科收到川普政府提出的一份非常有利的提案。」

美方提案內容據報包括：雙方在烏克蘭停火，但並非全面和平協議；透過延後處理該問題49年或99年，事實上承認俄羅斯占領的領土；解除大部分針對俄羅斯的制裁，長期則恢復能源合作，尤其是進口俄羅斯天然氣和石油。

不過，美方提案據報並未包含對莫斯科一貫關切的北約擴張問題做出任何保證。此外，俄方也未獲得停止軍援烏克蘭的任何承諾。但據Onet表示，據說俄方對此表示接受。

烏克蘭真理報另轉述彭博資訊報導指出，川普認為普亭可能願意以領土交換為條件，展開和平談判。報導引述多位知情人士指出，川普在7日稍早的電話中告知盟邦與烏克蘭總統澤倫斯基，他正在考慮舉行峰會，並對停火的可能性持樂觀態度。

消息人士指出，川普也暗示，「普亭可能願意以討論土地交換為條件，進入和平談判。」

