不喜歡等太久！普亭不見澤倫斯基沒關係 川普仍願與他會談

美國總統川普7日表示，即使俄羅斯總統普亭拒絕與烏克蘭總統澤倫斯基會面，他仍會與普亭會談。普亭稍早已表示，阿拉伯聯合大公國可能是兩人會面的「合適」地點。

天空新聞與彭博資訊報導，普亭的外交助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普亭與川普可能會在「未來幾天」舉行會談。雖然川普特使威科夫曾提出舉行美俄烏三方會議，但「未進行具體討論」。

有記者在白宮橢圓辦公室詢問川普，普亭是否需要先與澤倫斯基見面，才能與他會面，川普回答：「不，不需要。」他說：「我不喜歡等太久，他們想與我見面，我會盡一切努力停止殺戮。」

川普日前向俄羅斯祭出最後通牒，訂下8日為最後期限，要求俄羅斯同意和平協議，否則將面臨新制裁。當被問及該期限是否仍然有效時，川普表示，這要看普亭的決定。他說：「我們會看看他會說什麼，這將取決於他。」

儘管川普表示，他對普亭的行為非常失望，也仍未排除最早於8日實施額外制裁的可能性。 但彭博資訊指出，川普此番發言推翻白宮官員先前的說法；該官員曾表示，只有在普亭同意與澤倫斯基會面後，川普與普亭的會談才會舉行。

普亭則淡化與澤倫斯基會談的可能性，表示雖然可能，但必須滿足某些條件。他表示：「我已多次說過，總體上我並不反對，這是有可能的。」但他對近期舉行會談有所保留，並補充說：「必須創造某些條件，不幸的是，我們仍遠未達成這些條件。」