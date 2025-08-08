快訊

羨慕！OpenAI發布GPT-5前一晚「送員工4470萬元」 這些人秒變千萬富翁

比「好看」更重要的事 作家盧怡安的家庭料理哲學

男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

不喜歡等太久！普亭不見澤倫斯基沒關係 川普仍願與他會談

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭（左起）、美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。法新社
俄羅斯總統普亭（左起）、美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。法新社

美國總統川普7日表示，即使俄羅斯總統普亭拒絕與烏克蘭總統澤倫斯基會面，他仍會與普亭會談。普亭稍早已表示，阿拉伯聯合大公國可能是兩人會面的「合適」地點。

天空新聞與彭博資訊報導，普亭的外交助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普亭與川普可能會在「未來幾天」舉行會談。雖然川普特使威科夫曾提出舉行美俄烏三方會議，但「未進行具體討論」。

有記者在白宮橢圓辦公室詢問川普，普亭是否需要先與澤倫斯基見面，才能與他會面，川普回答：「不，不需要。」他說：「我不喜歡等太久，他們想與我見面，我會盡一切努力停止殺戮。」

川普日前向俄羅斯祭出最後通牒，訂下8日為最後期限，要求俄羅斯同意和平協議，否則將面臨新制裁。當被問及該期限是否仍然有效時，川普表示，這要看普亭的決定。他說：「我們會看看他會說什麼，這將取決於他。」

儘管川普表示，他對普亭的行為非常失望，也仍未排除最早於8日實施額外制裁的可能性。 但彭博資訊指出，川普此番發言推翻白宮官員先前的說法；該官員曾表示，只有在普亭同意與澤倫斯基會面後，川普與普亭的會談才會舉行。

普亭則淡化與澤倫斯基會談的可能性，表示雖然可能，但必須滿足某些條件。他表示：「我已多次說過，總體上我並不反對，這是有可能的。」但他對近期舉行會談有所保留，並補充說：「必須創造某些條件，不幸的是，我們仍遠未達成這些條件。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普說法曖昧⋯台積電0關稅含台灣生產？網猜：股價還會漲

川普直言「英特爾被台灣榨乾」！網轟：牽拖…是Intel自爆

曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

美國恐威脅再調高關稅？克魯曼：川普貿易戰彈藥已耗掉大半

相關新聞

俄烏有望停戰？波蘭媒體曝美特使遞交「有利」普亭的提案

波蘭新聞媒體Onet 7日獲悉，美國總統川普的特使威科夫日前赴莫斯科，與俄羅斯總統普亭會談期間，遞交一份美方關於烏克蘭的...

不喜歡等太久！普亭不見澤倫斯基沒關係 川普仍願與他會談

美國總統川普7日表示，即使俄羅斯總統普亭拒絕與烏克蘭總統澤倫斯基會面，他仍會與普亭會談。普亭稍早已表示，阿拉伯聯合大公國...

俄烏美峰會存變數 普亭：與澤倫斯基會晤條件未具備

俄烏戰事略見和緩跡象，美俄近期釋出可能推動談判的訊號。據報美國總統川普提出，計畫在與俄羅斯總統普亭舉行峰會後，推動包括烏...

美俄峰會下周登場 尋求俄烏終戰有所突破

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫七日說，俄羅斯總統普亭和美國總統川普將在接下來幾天內會面。這將是自二○二一年六月以來美俄首次峰會，...

蓋洛普民調：7成烏克蘭人 渴望達成終戰協議

根據七日公布的蓋洛普民調，經三年多的俄烏戰爭，烏克蘭人愈來愈渴望達成終戰協議。但該民調也顯示，僅約四分之一的烏克蘭受訪者...

將與川普會晤…普亭指「在阿聯很適合」 還稱不反對與澤倫斯基會面

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國總統普亭7日說，阿拉伯聯合大公國是適合他和美國總統川普會面的地點之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。