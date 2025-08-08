對俄8/8最後通牒是否有彈性？ 川普：取決於普亭

美國總統川普針對俄羅斯對烏克蘭攻勢揚言祭出新制裁的8/8大限將至，他今天被問及最後通牒是否有彈性時表示，這取決於俄國總統普亭（Vladimir Putin）。另外，川普也說，俄烏領導人會面並非他和普亭會晤的前提。

川普（Donald Trump）下午在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，俄方想和他會面，「我會竭盡所能去阻止殺戮」。

對於媒體問及他先前向俄羅斯發出的停火最後通牒是否仍算數或有彈性，川普回應表示，「我們要看看他（普亭）怎麼說，這將取決於他」。

對普亭日益感到不滿的川普最近幾週向他發出最後通牒，要求俄羅斯在8月8日前與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨更嚴厲的制裁。

川普昨天表示，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）與普亭當天稍早針對結束俄烏戰爭進行了富有成效的會晤。他還說，可能很快會和普亭、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，商討俄烏議題。

多家美媒昨天報導，川普和普亭計劃最快下週會面，克里姆林宮今天也說，川普與普亭之間的峰會最快將在下週舉行。不過，「紐約郵報」報導，白宮官員透露，俄羅斯領導人「必須與澤倫斯基會面，該會晤才能進行」。

對此，川普今天回應媒體提問表示，普亭和他會面之前，並不需要先和澤倫斯基會晤。

俄烏戰爭持續超過3年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。