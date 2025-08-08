調查：過半烏民支持歐洲方案 少數對俄方案略見軟化

在美國施壓下，俄烏停火略見進展，俄美最快下週會談。烏克蘭今公布最新民調，過半民眾支持歐洲和平方案，高於美方方案，支持俄方方案者亦微幅上升。另總統澤倫斯基信任度跌至近半年新低，反映民眾對戰事與貪腐的不滿。

基輔社會學國際研究所（Kyiv International Instituteof Sociology，KIIS）於7月23日至8月4日，透過電話訪問1022名烏克蘭民眾，詢問對歐盟、美國及俄羅斯三方和平方案的支持程度。調查未揭示方案提出者背景，僅列出條件，讓受訪者依內容表態。

結果顯示，54%受訪者支持對烏克蘭最有利的歐洲方案，為三方案中支持度最高。該方案主張國際不承認俄羅斯對現有佔領地的控制，並由歐洲及美國提供烏克蘭安全保障，待實現長期和平後，美方逐步解除對俄制裁。

支持美國主導的折衷方案的比例為39%，該方案承認俄羅斯對目前佔領區（包括克里米亞）的控制，由歐洲國家提供安全保護，美歐解除對俄制裁。值得注意的是，相較5月的相同調查，支持美方方案者增加10個百分點，支持歐洲方案者則增3個百分點。

儘管仍有高達76%的民眾反對俄羅斯提出的和平方案，其內容包括削減烏軍軍力、烏國放棄加入北約、承認佔領區為俄領及由俄方控制4個州區，並取消對俄制裁，但反對比例相較5月減少6個百分點，顯示少數民意有轉向趨勢。

另一方面，調查亦顯示，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的信任度下降至58%，較上月下滑7個百分點，為近半年新低。民眾對其不信任的兩大主要原因包括國內貪腐問題；開戰初期準備不足、未能有效終止戰事等。此外，有約一成受訪者指責總統幕僚無能、洩密或隱瞞調查。近期爆發的反貪法案雖成話題，但並非主要導致信任度下滑的因素。

年齡分布方面，30至44歲族群對澤倫斯基最不信任，比例達37%；18至29歲族群信任度自5月以來則降幅最大，跌15個百分點。

澤倫斯基於2022年戰事爆發初期獲得約90%高度信任，然後逐步下降，至去年底一度跌至52%。在美國總統川普（Donald Trump）重新上台、雙方簽署戰略礦產條約並推動對俄對話後，信任度曾略為回升，如今再度下滑。

基輔社會學國際研究所執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）指出，民眾對政府停戰無力的批評多屬情緒性反應，但貪腐問題確實是政府必須面對的內部結構性問題。他表示，民調反映出社會對戰爭造成的資源分配不均與階級不公的普遍不滿，尤其是在高層未被公正處理時，民憤會隨之升高。

赫魯雪茨斯基強調，目前民眾對政府尚未完全失去信心，但若無妥善回應民意並推動具體改革，恐將進一步侵蝕執政基礎。

俄烏戰爭至今已逾3年，雙方就停火條件分歧仍大。俄方要求烏軍撤離盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫松（Kherson）等地，烏克蘭則重申維護領土完整立場未變。雙方今年曾於土耳其伊斯坦堡進行3輪會談，未達成共識。近期川普對俄實施次級關稅制裁，傳出俄方態度出現轉變，雙邊和平談判有望再度啟動。